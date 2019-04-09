Роза Сябитова назвала Дмитрия Нагиева "мечтой всех женщин фертильного возраста"

Таким оригинальным образом телесваха поздравила актера и ведущего с днем рождения - 4 апреля Дмитрию Нагиеву исполнилось 52 года. Пост с поздравлением Роза Сябитова разместила на своей странице в Инстаграм.

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"Ох, Дима! Мечта всех женщин фертильного возраста и секс-символ эпохи! С годами ты, как коньяк, становишься только лучше! С днём рождения, дорогой! Желаю новых побед на личном и профессиональном фронте. Хотя, кому я желаю? Ты и так непобедим!" – написала в соцсети ведущая

Также Роза поинтересовалась, кто из подписчиц хочет выйти замуж за именинника, только желающих оказалось мало. Женщины в комментариях также поздравили Нагиева с праздником, но отметили, что "такое счастье надо любить и восхищаться на расстоянии".

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