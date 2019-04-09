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Роза Сябитова назвала Дмитрия Нагиева "мечтой всех женщин фертильного возраста"
Ульяна АНТОНОВА   
09 Апреля 2019 г.
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Таким оригинальным образом телесваха поздравила актера и ведущего с днем рождения - 4 апреля Дмитрию Нагиеву исполнилось 52 года. Пост с поздравлением Роза Сябитова разместила на своей странице в Инстаграм.

Роза Сябитова назвала Дмитрия Нагиева "мечтой всех женщин фертильного возраста"



"Ох, Дима! Мечта всех женщин фертильного возраста и секс-символ эпохи! С годами ты, как коньяк, становишься только лучше! С днём рождения, дорогой! Желаю новых побед на личном и профессиональном фронте. Хотя, кому я желаю? Ты и так непобедим!" – написала в соцсети ведущая передачи "Давай поженимся!".

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Ох, Дима @nagiev.universal ! Мечта всех женщин фертильного возраста и секс-символ эпохи! С годами ты, как коньяк, становишься только лучше! ⠀ С днём рождения, дорогой! Желаю новых побед на личном и профессиональном фронте. Хотя, кому я желаю? Ты и так непобедим! ⠀ Подписчицы, кто хочет замуж за Нагиева? Сознавайтесь! ⠀ #дмитрийнагиев #розасябитова #днирождениязвезд #мужчинамечты #нагиев

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)

Также Роза поинтересовалась, кто из подписчиц хочет выйти замуж за именинника, только желающих оказалось мало. Женщины в комментариях также поздравили Нагиева с праздником, но отметили, что "такое счастье надо любить и восхищаться на расстоянии".

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