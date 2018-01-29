Российскому президенту студенты СпбГУ поставили зачет

Несколько зачетов поставили российскому президенту Владимиру Путину студенты Санкт-Петербургского государственного университета в преддверии Дня студента 24 января 2018 года. Сделали они это очень необычно, создав световую проекцию студенческой зачетки президента страны на главное здание СпбГУ.

Зачеты были поставлены Путину за все прошлые президентские сроки, а один зачет авансом. Студенты пояснили, что в марте состоятся президентские выборы, результат которых пока неизвестен. Если Владимир Путин вновь станет президентом Российской Федерации, подчеркнули инициаторы акции, они не сомневаются – Владимир Владимирович точно не подведет. Свою поддержку и уверенность студенты выразили в виде зачета авансом, отметив, что так часто делают их преподаватели.

Справка

Владимир Путин учился на юридическом факультете Ленинградского государственного университета, который теперь носит название СпбГУ, и окончил его в 1975 году.

Подробнее по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=VxeTcbgTt6U&feature=youtu.be.

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