Российские рыбаки написали обращение к главе государства

На понедельник, 26 февраля запланировано проведение важнейшего для российской рыбной отрасли мероприятия — IV Всероссийского съезда рыбопромышленников. Его примет на своей площадке Центр международной торговли, где и получат обсуждение ключевые вопросы развития отрасли. Также участники съезда, как ожидается, подведут итоги за период с 2012-го по 2017-й годы. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Интересно, что на днях лидеры крупнейших российских рыбодобывающих предприятий составили обращение на имя главы государства Владимира Путина. В нем они изложили просьбу к президенту — содействовать сохранению в текущем году базового принципа распределения квот на вылов рыбы и морепродуктов. Рыбопромышленники также считают целесообразным ввести мораторий на внесение каких-либо правок в этот принцип.

Мотивация письма следующая — рыбопромышленники опасаются, что отрасль может вернуться в «смутные времена». В начале «нулевых» вылов водных биологических ресурсов находился на критически низком уровне, а рынок был оккупирован импортом.

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