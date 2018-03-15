Световая проекция на бывшей школе Владимира Путина пригласила россиян на выборы

В преддверии выборов президента на фасаде петербургской школы № 281, в которой Владимир Путин учился в старших классах, появилась световая проекция, призывающая приходить на выборы 18 марта: https://www.youtube.com/watch?v=dBxassfca-8.

Во время проекции на фасаде школы появлялись визуальные образы идущего школьника и падающих кленовых листьев, затем избирательная урна и российский триколор с салютом. Все это сопровождалось текстовым посланием: «В школе мы учимся. В школу ходят наши дети. В школе решается наше общее будущее. Выбери свое будущее! 18 марта».

Предвыборная проекция появилась именно на здании школы не случайно: ведь именно в средних образовательных учебных заведениях обычно располагаются избирательные участки. А в школе №281 (спецшкола с химическим уклоном на базе Технологического института) учился один из самых известных и заметных кандидатов на президентских выборах 2018 года - Владимир Путин.

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