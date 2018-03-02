Художник Данилов составит коллективный портрет Владимира Путина

Российский художник Глеб Данилов запустил в интернете творческий проект «Каким его видишь ты?». На своих страницах в социальных сетях ВКонтакте и Instagram Глеб публикует изображения президента Владимира Путина в различных образах.

Автор считает, что каждый видит в нем часть себя, часть своей жизни. По словам Глеба, серия рисунков призвана показать, что Владимир Путин свой для каждого жителя нашей страны.

«Главное лицо моего проекта - Владимир Путин. Мы все привыкли видеть его в деловых костюмах, всегда официального, строгого. На мой взгляд он все равно свой для каждого» - пишет на своей странице Глеб Данилов.

Сам художник изобразил действующего президента дерзким рокером, смелым экстремалом, блистательным атлетом, отцом большого семейства и даже покорителем Вестероса. Художник приглашает присоединиться к творческому проекту «Каким его видишь ты?» всех желающих. Для этого достаточно прислать свою работу или идею лично Глебу Данилову в социальной сети ВКонтакте. Самые лучшие варианты художник обещает нарисовать и прислать авторам идей в виде распечатанных постеров в оригинальной упаковке.

Глеб Данилов в социальных сетях:

ВКонтакте: https://vk.com/kakim_ego_vidish_ty.

Instagram: https://www.instagram.com/kakim_vidish_ty/.

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