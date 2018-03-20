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На фасаде лондонского здания Форин-офис возник улыбающийся Путин
|Ксения ДАВЫДОВА
|20 Марта 2018 г.
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Российская арт-группа Philosoraptors вывела световую проекцию с улыбающимся президентом России на фасаде знаменитого лондонского здания Форин-офис - внешнеполитического ведомства Великобритании. Рядом с фотографией Владимира Путина на здании также появилась надпись «Miss me?» (англ.: «Скучали по мне?»): https://youtu.be/StTuMPLi4R0.
Ролик со съемкой пиратской проекции арт-группа сопроводила титром: «Очень удобно, что на Западе во всем виноваты русские и Путин. Путин вмешивается в выборы в Америке, Путин отравил Скрипаля, Путин обрушил курс биткоина. Русские любят своего сильного лидера и вновь избрали его президентом. Давайте уважать выбор русского народа».
Судя по всему, арт-группа Philosoraptors выбрала свое название в честь популярного в интернете мема раптора-философа. Мем представляет собой динозавра, который задает глубокие вопросы и отвечает на них парадоксами.
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