Регина Дубовицкая запланировала "пластику" на лето

Регина Дубовицкая заслуженно считается экспертом юмора, так как уже более 25 лет ведёт свою собственную программу “Аншлаг”. 31 декабря женщине исполнилось 70 лет, но даже на новогодние праздники она много работает. Несмотря на это Регина Игоревна нашла время рассказать о своей семье и личной жизни. В последние дни года артистка также занята съёмками и всегда приходит домой уже под вечер, чтобы успеть накрыть праздничный стол. Муж помогает ей в этом и старается приготовить все необходимые ингредиенты для салатов к её возвращению. Традиционно семья сначала отмечает её день рождения, а уже потом Новый год. Супруг артистки — доктор физико-математических наук, далёк от телевидения и, возможно, поэтому они смогли сохранить крепкие и дружеские отношения на всю жизнь. Юрий Айвазян до сих пор постоянно дарит ей цветы, которые она обожает.

Илона — дочь Регины Игоревны не интересуется публичной жизнью, в отличие от внучки, которая учится в медицинском университете. Однако продолжать дело своей бабушки она пока не собирается. Хотя и Дубовицкая уходить на заслуженный отдых не планирует. Некоторые поклонники считают её закрытым человеком, но сама артистка признаётся, что временами сильно устаёт от большого количества людей и стремится просто побыть дома в одиночестве. Со всеми своими друзьями и артистами по “Аншлагу” она всегда рада встретиться и с удовольствием с ними общается. Временами вспоминает и ушедших коллег, особенно Михаила Евдокимова, но о плохом старается не думать и не переживать лишний раз.

Регина Игоревна прекрасно выглядит для своего возраста. Несмотря на это, она всё же хочет сделать пластику лица для омоложения и планирует эту процедуру на лето, подыскивая опытного специалиста. Надеемся, что работа не помешает ей в этом и поклонники всё-таки смогут увидеть помолодевшую Дубовицкую, верно?

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