«Рабыня Изаура»: бразильская история, завоевавшая тысячи отечественных сердец

Бразильский сериал «Рабыня Изаура» в своё время получил небывалое признание среди жителей СССР. Прошло целых 30 лет, а поколение, взращённое этим южноамериканским детищем, до сих пор с улыбкой вспоминает старую мыльную оперу.

«Рабыню Изауру» можно без тени сомнения назвать культовым произведением. Этот сериал рождал в отечественных зрителях настоящие, неподдельные эмоции: положительных персонажей любили как родных, а отрицательных презирали как своих злейших врагов. Об истории успеха и перипетиях сюжета популярного в прошлом сериала рассказала «Газета.ру».

Бразильская драма стала частью быта сначала советских, а потом уже и российских граждан и даже обогатила наш словарь зарубежным словом «фазенда», которое крепко приросло к небольшим дачным участкам.

Центральное телевидение показало первую серию «Рабыни» 16 октября 1988 года. Хотя в нашу страну многосерийный фильм мог проникнуть и раньше, ведь бразильская компания Globo создала его ещё во второй половине 70-х годов.

Драме не раз приходилось обрезать хронометраж. Сами бразильцы следили за действиями героев на протяжении ста 25-минутных эпизодов, а для мирового показа рассказ сократили до 30 получасовых серий. В Советском Союзе «Рабыня» претерпела ещё более серьёзные изменения: нашим соотечественникам выдали привычный часовой формат, который состоял из 15 частей.

Первая пятёрка пилотных серий вызвала неподдельный интерес у публики, но телекомпания, выпускающая сериал в свет, решила сделать непонятный ход конём: шестой эпизод посетил отечественные экраны только под конец февраля 1989 года. К всеобщей радости, больше подобных эксцессов не допускали, так что уже в марте история подошла к своему логическому завершению.

«Рабыня Изаура» взяла за основу одноимённый роман Бернардо Гимарайнша 1875 года. Ещё во времена жизни автора рабство было крайне актуальной проблемой для Бразилии, ведь тогда его ещё не отменили. Так что неудивительно, что Бернардо в своём произведении сделал упор на эту тему. А вот экранизация, которой занялись аж через 100 лет после создания первоисточника, от рабства по большей части отдалилась. В телевизионной версии основой истории стали любовные переплетения и другие интриги, которыми славятся классические мелодрамы.

Изаура, главная героиня произведения, была рабыней-квартеронкой – так называли людей, у которых один из дальних предков относился к представителям негроидной расы.

Девушка проживала в семье командора Алмейды, где была вынуждена сталкиваться с множеством сложных испытаний, которые тем не менее вели её к долгожданной свободе и безоблачной жизни с любимым человеком. Конец этой истории оказался счастливым: Изаура вышла замуж за Альваро, справедливого юриста, а главный злодей картины покончил с собой.

Прекрасная Луселия Сантуш исполнила главную роль в сериале. Молодой актрисе на тот момент не исполнилось и 20-ти лет! Теленовелла принесла ей такую популярность, что после своего первого крупного успеха Луселию потянули в свои проекты все, кто только мог это сделать. Девушка снялась в сериалах «Сеньорита», «Живая вода», «Война полов», «Кармен» и других, не менее известных произведениях. Впрочем, далеко не всему актёрскому составу «Рабыни» удалось повторить судьбу своей более удачливой коллеги. Многие так и остались героями экранизации Гимарайнша, ведь более значимых проектов в их жизни не появилось.

Современная любовь к переизданиям не обошла и этот сериал. В 2004 году на свет появилась переделка знаменитого сериала от бразильской телекомпании Rede Record, в которой снялись даже некоторые актёры из оригинала.

К примеру, Рубенс ди Фалко, который когда-то представил образ Леонсио, в переиздании начала 2000-х годов сыграл отца персонажа – командора Алмейду. Пару лет назад одна зарубежная студия решила попробовать ещё раз сыграть на популярности оригинального произведения, начав создание предыстории «Рабыня-мать», которая рассказывает о судьбе матери Изауры, также попавшей в рабство.

В России попытки возродить былую славу «Рабыни Изауры» никто не заметил, но кому это нужно, если оригинал сериала показывают на нашем телевидении снова и снова. Даже в этом десятилетии зрители смогли вновь окунуться в историю юной Изауры. Отечественную публику не обделили и полной версией многосерийного фильма, состоящей из 100 эпизодов.

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