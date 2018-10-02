Пугачева с семьей посетила премьеру мультфильма

Алла Пугачева предпочитает редко показываться на людях. Однако на днях ей пришлось это сделать. Поводом послужила премьера мультфильма, где сразу нескольких героев озвучил её супруг Максим Галкин. Таким образом, звездное семейство вместе с двойняшками пришли на кинопремьеру. “Пришельцы в доме” — это фантастическая история о мальчике, подружившемся с инопланетянами.

Все внимание было приковано к Примадонне, которая восхитила публику прекрасной формой. На премьеру она пришла в джинсах и ярко красном наряде, не забыв свою любимую черную кепку и очки. Их дети также были в нарядной одежде в отличие от своего отца, который предпочел надеть обычную футболку и куртку. На ковровую дорожку супруги вышли держась за руки, в сопровождении Лизы и Гарри. Поклонники отметили, что Пугачева выглядела бодрой и весёлой. Скорее всего, такие семейные моменты ей очень приятны, так что она просто расцветает на глазах.

Галкин как всегда выложил в свой Инстаграм их совместное фото и высказал своё впечатление о просмотренном мультфильме. Он написал, что был очень рад дружному хохоту зала и порекомендовал премьеру для просмотра всей семьёй. На такой эксперимент с озвучиванием сразу троих инопланетян юморист согласился не только из интереса, но и ради детей, чтобы после им можно было показывать мультик с голосом своего папы.

Хорошо, когда есть повод выйти в свет всей семьёй. Двойняшки также уже привыкают к звездной жизни, хотя на фотографиях с премьеры Лиза явно была напугана таким вниманием. Мультик, скорее всего, будет пользоваться спросом и не только потому, что его посоветовал к просмотру сам Максим Галкин, а потому что сейчас не хватает тонкого и доброго юмора. К тому же, такой мультик идеально подходит для просмотра детям. А как вы думаете?

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