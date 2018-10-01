Прогулка на 2,63 карата: в США пенсионерка нашла алмаз в парке

Старушке из штата Колорадо известный парк «Алмазный кратер» (штат Арканзас) принёс приятную и дорогую находку: во время прогулки она обнаружила драгоценный камень в 2,63 карата, передаёт «Лента.ру» со ссылкой на 5news.

Искать камни вместе с 71-летней американкой приехала вся её семья. Но фортуна осталась лишь на её стороне, и уже спустя 10 минут после начала поисков женщина заметила маленький белый камень на земле. Американка не сразу осознала ценность вещицы, так что семейные поиски продлились ещё час, но никто так и не нашёл ничего интересного.

Позже женщина всё-таки показала свою находку сотрудникам местного исследовательского центра, которые уверенно сказали, что пожилой даме повезло найти настоящий алмаз.

Для парка, располагающегося на месте, где раньше вовсю извергался вулкан, такие находки не редкость. В мире вообще больше нет мест, где можно было бы также легко добыть алмаз: посетители здесь часто находят драгоценные камни прямо на поверхности. Даже в Интернете многие авторы публиковали свои рецепты поиска драгоценностей в «Алмазном кратере».

А ещё в 1990 году один из гостей подобрал здесь крайне редкий бесцветный алмаз Строуна-Вагнера, который парк приобрёл у везунчика за 34,7 тысячи долларов. Начиная со времён открытия парка в 1972 году, посетители успели немало обогатиться, обнаружив в общей сложности около 33 тысяч драгоценных камней.

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