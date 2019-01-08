После развода Евгений Петросян наслаждается обществом молодых девушек

На днях в интернете появилось фото Евгения Петросяна, где он обнимает известную молодую актрису Карину Звереву. Ранее она принимала участие в передаче “Аншлаг”, где часто бывал и сам юморист. Снимок артист выложил в своём Инстаграме, подписав его — “Снегурочки так и льнут”. 73-летний мужчина не обделён женским вниманием, особенно после развода с Еленой Степаненко.

Ради внимания женщин он всячески старается омолодиться и даже начал пользоваться разными масками для лица. Многие сомневались, что причина расставания была в его чувствах к Татьяне Брухуновой — помощницы юмориста. Однако перед Новым годом женщина заявила, что старается поддержать Петросяна, так как многим ему обязана. Своими словами она лишь подтвердила их отношения. К тому же, с недавнего времени у неё на пальце надето обручальное кольцо. Хотя факт помолвки и беременности она отвергает. Поэтому как обстоят дела на самом деле — пока остаётся неизвестным.

Развод звёздной пары по праву признан самым дорогим и самым скандальным.

Официально расставшись, после 29 лет брака, экс-супруги до сих пор через суд делят миллиардное имущество.

Сейчас Евгений Ваганович в гастрольном туре по Германии. Там он не только работает, но и старается отдохнуть, прогуливаясь по городу, рассматривая достопримечательности, на фоне которых он делает снимки для своих фанатов. По всему видно, что артисту не хватает человека, которому можно не боясь открыть душу. Так на улицах Бремена он сфотографировался с “золотым человеком”, которым оказался аниматор в костюме статуи. Юморист заявил, что этот человек понял его с полуслова. Надеемся, что у Петросяна всё же есть верный друг или подруга, так же хорошо его понимающие, как эта статуя, не так ли?

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