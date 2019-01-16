По своему же совету: чиновница сначала организовала скандал, а потом – уборку в больнице

До сих пор остаются на повестке дня скандальные высказывания «слуг народа», только вот отвечают за свои слова представители власти по-разному. Врио первого замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова, которая успела отличиться своими жёсткими советами по поводу чистоты струнинской больницы, решила не сидеть без дела и организовала генеральную уборку в медучреждении.

Марина Чекунова ещё 11 января стала виновницей скандала после посещения полуразрушенной больницы в Струнино. Она посоветовала врачам позаботиться о чистоте помещения, заодно упрекнув их в плохом состоянии комнат: «Сделайте аккуратно. Больница начинается с медсестры, с врача. Врач — образец белого накрахмаленного халата. Я как будто золотая рыбка должна все сделать», – давала наставления Чекунова.

Но словами она ограничиваться не стала. Медперсонал попросил Чекунову помочь им с оснащением, так что она решила самостоятельно инициировать полномасштабную уборку в больнице. Генеральной уборкой займутся волонтёры, сами сотрудники медучреждения и люди из департамента здравоохранения.

То ли Чекунова захотела таким образом защитить себя от ненужного конфликта, то ли действительно проявила верность своим словам – точно сказать сложно. Так или иначе, её «советы» успели породить настоящий скандал среди пользователей интернета и других представителей власти.

Так, заместитель председателя регионального Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов заметил, что её слова были составлены некорректно, хотя посыл у них был правильный.

Председатель регионального парламента Вячеслав Картухин уже не был так дипломатичен. Он заявил, что у Чекуновой есть шанс потерять должность из-за своего высказывания.

Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов также отреагировал на жёсткий совет чиновницы. По его словам, именно вице-губернатор, отвечающий за здравоохранение, должен следить за хорошим состоянием любого медицинского учреждения. Так что предлагать разобраться со «шторами» самим сотрудникам больницы было непрофессионально, а такое поведение Милонов назвал «хамским».

И почему-то представители власти всё никак не могут успокоиться со своими неоднозначными высказываниями. Казалось бы, уже даже Медведев дал всем понять, что чиновникам порой стоит держать язык за зубами и побольше «включать мозги». С одной стороны, такое поведение может означать, что чиновники «почуяли власть» и перестали сдерживаться: мол, люди всё равно «съедят», чего бояться? Но с другой стороны, такие высказывания безнаказанными не остаются, да и в стране после всяких громких слов начинается обсуждение важных для общества проблем, а теперь вот ещё генеральную уборку в больнице проведут. Может быть, если каждый чиновник пару раз выскажет что-нибудь «жёсткое», в стране все проблемы понемногу порешают? Но даже если они будут молчать, из мыслей некоторых чиновников эти самые «жёсткие» заявления и желания никуда не денутся. Только вот мы об этом уже не узнаем.

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