Певица Азиза впервые выходит замуж

Для 55-летней артистки это будет первый брак. В отличие от большинства медиа-персон, Азиза никогда не торопилась под венец, хотя мужчин, желающих сделать ей предложение, вокруг было немало.

В эфире программы «Выход в люди» Азиза рассказала о своем избраннике. Им стал старинный друг певицы композитор Олег Бескровный. По словам Азизы, они были знакомы почти 30 лет, но отношения были разве что приятельскими. Правда, в самом начале знакомства Бескровный ухаживал за Азизой и даже сделал ей предложение, которое осталось без ответа. Зато певице не нужно было ломать голову, к кому обратиться за помощью или с кем отправиться в отпуск - Олег никогда ей не отказывал, и рядом с ним красавица чувствовала себя "спокойно и комфортно".



- Мы могли говорить, молчать, петь, плакать. После моих многочисленных операций он был рядом. Под Новый год мы поехали в Ялту, и в 12 он сделал мне предложение. Я не поняла, как реагировать. Я не удивилась, знала, что он любил меня все эти годы. И я сказала "да", — поделилась Азиза.



Безусловно, поклонники очень рады такому повороту событий. Говорят, что самые крепкие супружеские отношения "вырастают" из многолетней дружбы. И совсем скоро Азиза и Олег Бескровный смогут на себе проверить эту народную мудрость.

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