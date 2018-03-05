Пенсию, начисленную по ошибке, можно оставить себе – Конституционный суд

Пенсионный фонд не имеет права требовать возврата начисленных по ошибке пенсий в ряде случаев. Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) узнавал, когда пенсия становится неприкосновенной.

Согласно Постановлению Конституционного суда от 26 февраля 2018 года № 10-П в российское законодательство должны внести изменения, которые запрещают Пенсионному фонду при определённых обстоятельствах требовать с пенсионеров возврата незаконно начисленной пенсии.

Последние новости о пенсиях в 2018 году. Фото pixabay.com

Начисление пенсии

Прежде чем назначить пенсию Пенсионный фонд проверяет предоставленные гражданином документы на предмет соответствия законодательству. Не редки случаи, когда после выхода на заслуженный отдых, вдруг, выясняется, что пенсия была начислена незаконно.

Чаще всего ошибки в назначении пенсии имеют формальные признаки – не так справку оформили, не туда или не оттуда бумажку приложили и т.п. Причём процессуальные ошибки делают не сами пенсионеры, а чиновники уполномоченных органов, занимающиеся выдачей этих справок. Миллионы россиян сегодня являются потенциальными жертвами подобной халатности.

Гражданину остаётся только принести выданный ему букет справок в Пенсионный фонд. Специалисты ПФР обязаны разобраться, что им дают и, в случае наличия, отсеять фантики, выявить нарушения в заполнении документов. Сам же факт начисления пенсии означает, что с пенсионными документами у вас всё в порядке.

Однако по прошествии лет может выясниться, что очень даже не в порядке. Тогда Пенсионный фонд начинает требовать с вас всю сумму выплаченной за эти годы пенсии, назначенной по ошибке самого же Пенсионного фонда. Хотя разгляди чиновники ПФР ошибку вовремя, её легко было бы исправить, переписав справку в соответствии с правилами.

Так десятилетиями российские пенсионеры конфликтуют с некомпетентным в вопросах назначения пенсии Пенсионным фондом. Но всё когда-нибудь кончается. Закончилось и это безобразие. Конец ему положила инвалид второй группы Надежда Горностаева из Вологодской области.

Без вины виноватая

В 2009 году решением бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской области Надежде Горностаевой была установлена инвалидность третьей группы, а в 2010 году – второй группы. Спустя четыре года Следственный комитет в порядке контроля проверил решения МСЭ в отношении ряда граждан, в том числе Горностаевой.

В ходе проверки выяснилось, что в процедуре назначения инвалидности сотрудники медико-социальной экспертизы допустили ошибки – были нарушены положения пунктов 15, 16 и 29 Правил признания лица инвалидом.

В результате решения МСЭ о признании Горностаевой инвалидом были отменены, а Вологодский городской суд по иску Пенсионного фонда взыскал с неё выплаченную за эти годы сумму пенсии по инвалидности в размере 376 459,98 рублей и сумму ежемесячной денежной выплаты в размере 82 999,28 рублей.

Жительница Вологодской области с таким поворотом дел не согласилась, так как никаких противоправных действий не совершала, а ошибки формально-процессуального характера были допущены сотрудниками МСЭ.

У себя на Вологодчине женщина правды не нашла – областной суд принял сторону Пенсионного фонда. Судья Верховного суда тоже постановил, чтобы Горностаева расплачивалась за чужие ошибки.

И она пошла в Конституционный суд.

Скриншот Постановления Конституционного суда по делу о пенсиях

Пенсионер за чужие ошибки платить не должен

Конституционный суд, ознакомившись с материалами, постановил: дело Горностаевой пересмотреть, в законодательство внести изменения.

С практической точки зрения это означает запрет для Пенсионного фонда взыскивать с россиян суммы выплаченной пенсии на основании выявленных ошибок, которые они не совершали: нет подлога со стороны пенсионера – нет основания для взыскания.

Гражданин не должен страдать от ошибок, допущенных на стадии получения необходимых документов для проведения освидетельствования при условии отсутствия в его действиях признаков недобросовестности (противоправности), отметил Конституционный суд.

Учреждение медико-социальной экспертизы несёт ответственность как за существо принятого решения, так и за соблюдение предусмотренного законом порядка признания граждан инвалидами, включая проверку представления необходимых для проведения экспертизы документов.

Конституционный суд также обратил внимание на то, что территориальные органы Пенсионного фонда РФ наделены всеми полномочиями по проведению проверки и оценки достоверности представленных документов на всех этапах пенсионного процесса.

Если специалисты Пенсионного фонда – лица компетентные (как мы думаем) в вопросах пенсионного законодательства – не видят ошибок, как же их увидит «некомпетентный гражданин»? В чём его вина?

Тогда в законах надо оговорить: россияне не должны доверять действиям государства, а должны их перепроверять. Так и записать первым пунктом в Конституции Российской Федерации.

Фактически так и происходит (только в Конституции не записано), о чем и говорит рассмотренный случай. Надежда Горностаева перепроверила всех и лишь в высшей судебной инстанции страны сумела добиться справедливости.

Что решение Конституционного суда означает прямо сейчас?

Первое. Территориальные отделения ПФР, скорее всего, будут продолжать подавать в суд на пенсионеров в подобных ситуациях, потому что чиновники ссылаются на законы, а законы ещё не переписаны под решение Конституционного суда. Поправки в законодательство вносит Госдума, но когда у неё руки до этого дойдут – не ясно.

Второе. Суды обязаны руководствоваться постановлениями Конституционного суда, поэтому все судебные споры на вышеназванную тему должны рассматриваться в интересах пенсионеров. Если какой-то местный судья примет сторону Пенсионного фонда, обращайтесь в областной (краевой, республиканский) суд – там с порядками построже. Ваш вопрос уже положительно решён Конституционным судом, местным судам остаётся лишь зафиксировать это решение на бумаге в вашем конкретном случае.

Третье. Решение Конституционного суда по Надежде Горностаевой касается вопросов назначения пенсий по инвалидности и ежемесячной денежной выплаты. Тем самым, новая правоприменительная практика распространяется на данный вид пенсии. Если какой-то чиновник-буквоет из ПФР укажет вам на этот факт, он будет прав. Но не факт, что суды при рассмотрении дел по иным видам пенсий будут игнорировать решение Конституционного суда по делу Горностаевой.

Четвёртое. Постановление КС вступает в силу с момента опубликования, в нашем случае это 26 февраля 2018 года. С этого дня российские суды обязаны руководствоваться позицией Конституционного суда. Судебные решения по делам, которые находились в производстве судов общей юрисдикции по состоянию на 26 февраля, должны быть приняты с учётом позиции КС. Судебные решения, которые уже были вынесены, но не вступили в силу на 26 февраля, должны быть пересмотрены с учётом позиции Конституционного суда.

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Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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