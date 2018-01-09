Пенсии в 2018 году пойдут на повышение: рост составит от 3,7 до 30%

Пенсии в 2018 году вырастут по-разному. У кого-то повышение будет едва заметным, а у кого-то – неожиданно большим. Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) разбирался в пенсионных прибавках.

Пенсии в 2018 году

Индексацию пенсий проведут в разное время для разных категорий пенсионеров. Первое повышение состоится 1 января, второе – 1 февраля, третье – 1 апреля.

Пенсии в 2018 году, повышение, последние новости вчера из думы. Фото pixabay.com

Повышение страховых пенсий с 1 января

С 1 января повысится размер самого массового вида пенсии, получателями которой являются более 40 млн человек, – страховой пенсии по старости, она будет проиндексирована на 3,7%. Сколько это в рублях?

Средний размер страховой пенсии по старости в 2017 году составлял 13 694 рубля. Индексация в 3,7% поднимет пенсии в среднем на 506 рублей, таким образом, средний размер страховой пенсии в 2018 году превысит 14 тысяч рублей.

Страховые пенсии будут проиндексированы только неработающим пенсионерам. Пенсии работающих пенсионеров индексации не подлежат, но после увольнения вся не учтённая ранее сумма индексации будет начислена пенсионеру в полном объёме.

Допустим, вы работали в 2016 и 2017 годах, а уволились в 2018 году. После увольнения ваша пенсия будет проиндексирована сразу за два года – на 4% за 2016 год и на 5,8% за 2017 год.

Повышение военных пенсий с 1 января

С 1 января также вырастут пенсии военных пенсионеров – на 4%. В 2017 году средний размер военной пенсии составлял 23 662 рубля. В результате четырёхпроцентной индексации пенсионное обеспечение военнослужащих запаса и в отставке в среднем вырастет на 946 рублей, а средний размер военной пенсии в 2018 году повысится до 24 608 рублей.

Однако согласно Указу президента от 7 мая 2012 года № 604 пенсии военнослужащих запаса и в отставке должны ежегодно повышаться на 2 процента выше уровня инфляции прошлого года. Уровень инфляции в 2017 году составил 3,2 процента.

Это значит, что во исполнение данного указа военные пенсии должны были быть проиндексированы в 2018 году на 5,2 процента, а не на 4 процента. Но, увы. За 5 лет с момента подписания Владимиром Путиным президентский указ №604 не исполнялся ни разу.

Военные пенсии получают около 2,6 млн человек.

Повышение пенсий с 1 февраля

С 1 февраля вырастут пенсии прокуроров, прокурорских работников и следователей Следственного комитета РФ. Справедливости ради надо сказать, что пенсии этой категории пенсионеров не индексировались уже несколько лет.

Осенью 2017 года Госдума ввела новый порядок индексации прокурорских пенсий и заодно повысила их размер на 30 процентов. Произошло это за счёт введения для бывших прокуроров ежемесячной надбавки к пенсии за классный чин. Повышение коснётся 22 тысяч бывших работников Генеральной прокуратуры и 2,3 тысяч – Следственного комитета РФ.

Если в 2017 году средняя пенсия районного прокурора и следователя районного звена составляла 20 – 22 тысячи рублей, то с 1 февраля 2018 года благодаря новой пенсионной надбавке за классный чин поднимется до 26 – 29 тысяч рублей.

С 1 февраля будет проиндексирована на 3,2 процента ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам (имеете ли вы право на ЕДВ, узнайте здесь). В настоящее время получателями ЕДВ являются около 16 млн россиян, в большей части – пенсионеры.

Если помимо страховой пенсии вы получаете ещё и ЕДВ, то ваше пенсионное обеспечение вырастет дважды – 1 января, когда будет проиндексирована страховая пенсия, и 1 февраля, когда будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата.

Повышение пенсий с 1 апреля

С 1 апреля будут проиндексированы на 4,1 процента так называемые пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные пенсии. Получателями такого вида пенсий являются 3,7 млн человек.

В результате повышения средний размер социальной пенсии составит 9045 рублей, а средний размер социальной пенсии детей-инвалидов вырастет до 13 699 рублей.

Социальные пенсии бывают разных видов. Для тех, кто получает социальную пенсию по старости, фактически ничего не изменится, потому что пенсионное обеспечение такой категории граждан состоит из двух частей – непосредственно самой социальной пенсии и социальной доплаты к пенсии. Когда в результате индексации повышается размер социальной пенсии, автоматически снижается размер социальной доплаты к пенсии. Подробнее об этом можно узнать в статье «Почему у всех пенсии выросли, а у меня – нет».

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Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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