Осенний вальс

Жить не только долго, но и оставаться востребованным, активным и бодрым - в этом суть идеологии активного долголетия. Теперь эта тема актуальна и для России. Нам предстоит выработать собственную программу действий. Какой будет российская концепция активного долголетия, обсудили участники Совета при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. "Российская газета" - Неделя" выяснила подробности о будущей программе.

"До ста без старости" - это, пожалуй, преувеличение. Но задача стоит такая: государство должно помочь своим гражданам до 65 лет оставаться здоровыми, экономически и социально активными; затем - примерно до 80 лет - наступает период, когда человек прекращает трудиться, но и тут его предстоит по мере его сил и желания задействовать в общественной жизни; наконец - для перешагнувших порог 80 лет, когда многие уже нуждаются в постороннем уходе, государство создает систему социальной и медицинской помощи. Понятно, что такие возрастно-временные рамки - это ориентир, ведь здоровье у каждого человека индивидуально. Но главное - программа должна поменять жизнь старшего поколения к лучшему во всех смыслах. Вот примерный круг вопросов и перечень задач.

1. Доходы и занятость

Благополучие невозможно без повышения доходов. Достойный уровень пенсии, по международным требованиям, у людей со средними заработками составляет не менее 40 процентов утраченной зарплаты. А для высокооплачиваемых работников государство собирается предложить дополнительные возможности для накоплений. В частности, активно прорабатывается идея индивидуального пенсионного капитала, формировать который будущий пенсионер будет сам.

Другой способ сохранить уровень доходов - поддержать занятость. Возрастных работников защитят от неоправданных увольнений, предложат программы переподготовки и самозанятости.

Соцопросы показали: при потере работы пожилые не могут найти подходящую вакансию (45 проц. респондентов); им предлагают маленькую зарплату (23 проц.); неподходящие условия труда (14 проц.), а 7 проц. признали, что им не хватает квалификации. На ограничения по возрасту и состоянию здоровья при поисках работы сослались 11 процентов. Среди работодателей распространены негативные стереотипы по отношению к работникам в возрасте. С этим определенно придется что-то делать.

2. Сохранение здоровья

К 60 годам человек в среднем имеет 4-5 хронических заболеваний. Впрочем, как отметил один из лучших наших специалистов по профилактике заболеваний профессор Сергей Багненко, уровень современной медицины достаточен, чтобы во многих случаях человек контролировал свое состояние, оставаясь бодрым и работоспособным.

Разумеется, систему здравоохранения будут развивать для всех возрастов. И больше уделять внимания предупреждению болезней. Что касается "серебряного" возраста, нам обещают готовить геронтологов, открывать специализированные кабинеты и отделения в поликлиниках и больницах.

3. Обучение и информационные технологии

Обучение - это всегда расширение границ возможностей человека. Поставлена задача: в стране будет внедряться принцип "непрерывного обучения", появятся университеты "третьего возраста". Сейчас у нас среди взрослого населения продолжает образование лишь каждый третий. В наиболее благополучных странах - 70-80 процентов. А результаты такой политики - минимизация издержек, связанных с увеличением доли пожилых. Люди продолжают жить активной жизнью, не чувствуют себя одинокими, ненужными, оторванными от общества.

Сюда же примыкает и освоение людьми старшего возраста компьютерных и цифровых технологий. Россия вошла в международную программу, в которой поставлена такая задача и сравнивается, как это происходит в разных странах.

4. Досуг и волонтерство

Направление все то же: дать возможность пожилым оставаться активными, интересующимися жизнью. Направлений работы тут будет много: создание условий для занятий спортом, танцами, другими видами активности - от площадок на улице до льготных тарифов в бассейнах и клубах. К организации занятий "по интересам" предлагается привлекать волонтеров.

Напомним, тема старения и активной старости в России приобрела особенный интерес в связи с планируемой пенсионной реформой. Законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Проект скандализируется, вызывает отторжение у большинства граждан.

— до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Проект скандализируется, вызывает отторжение у большинства граждан. По данным Конфедерации труда России, средняя продолжительность жизни мужчин составляет менее 65 лет в более чем 60 регионах России. Представители властей всячески убеждают население в возможности "активного долголетия" - так, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова поделилась мнением, что продолжительность жизни человека может быть увеличена до 120 лет. Она же недавно заявила, что в России женщина в 55 лет считается «молодой».

Идет речь и о развитии социального туризма, ориентированного на пожилых. Сейчас у нас путешествует лишь 12 процентов граждан старше 60 лет.

5. Социальное обслуживание

В стране создается система долговременного ухода за пожилыми: в прошлом году правительство утвердило такую программу. Речь идет о взаимодействии медиков и соцработников, включающем социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому и в стационарах. Кроме того, активно будут развиваться "полустационары" - учреждения дневного пребывания, иногда их называют "дедсады" - там тоже пожилым обеспечат и нормальное питание, и досуг, и наблюдение врача. Еще одно направление - помощь семьям, в которых есть пожилые, нуждающиеся в уходе. Предстоит развивать патронажную службу и услуги сиделок.

Рейтинг

Что такое Индекс активного долголетия (AAI)

Этот показатель применяют в Европейской экономической комиссии ООН, чтобы оценить, какие условия жизни создают для пожилых правительства в разных странах . При расчете индекса AAI оценивается несколько факторов. Во-первых, занятость людей разных возрастных групп. Во-вторых, участие в жизни общества (уход за внуками, членами семьи, участие в политической жизни, самоуправлении, а также волонтерских организациях). Третья составляющая - "независимая, здоровая, безопасная жизнь". Сюда входят несколько индикаторов: физическая активность, доступность медицинской помощи; независимое проживание; отсутствие риска бедности; безопасность; непрерывное обучение. Четвертое направление - "благоприятная среда", это индикатор отношения государства к человеческому капиталу, создание условий для образования, сохранения социальных связей, использования информационных систем. Каждый фактор оценивается по определенной шкале, результаты суммируются, и вычисляется общий индекс. Как видим, Россия далеко не в хвосте рейтинга. Мы уступаем европейцам по занятости (в основном за счет более низкого пенсионного возраста), у нас ниже продолжительность жизни, хуже здоровье и менее доступна медицина. В России в отличие от Европы характерно совместное проживание нескольких поколений - это понижает наш индекс (хотя сам факт того, что дети заботятся о родителях, это скорее плюс). Наши деды больше задействованы в воспитании внуков. А еще мы вполне на уровне с Европой по образованию и активному использованию цифровых технологий и интернета. У индекса AAI сугубо прагматичное значение: сравнив себя с другими странами, можно понять, над чем нужно работать прежде всего.

Прямая речь

Татьяна Голикова, вице-премьер правительства РФ

- Складывающаяся демографическая ситуация ставит новые задачи и цели перед государством и обществом, направленные не только на обеспечение основных потребностей граждан старшего поколения, но и на создание условий для их активного участия в политической, социальной и других сферах деятельности общества. На выполнение национального проекта "Демография" в течение шести лет планируется направить почти 3,6 триллиона рублей. Нам предстоит создать общество для всех возрастов, включая формирование условий для использования знаний, опыта, потенциала граждан старшего поколения, проявление заботы о таких людях и оказание им необходимой помощи.

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