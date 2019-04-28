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Никита Михалков подал в суд на сайт, рекламирующий биодобавки
Анастасия ШИЛОВА   
28 Апреля 2019 г.
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Легендарный режиссёр Никита Михалков подал в суд на интернет-ресурс, который разместил рекламу гуараны (средства для похудения), используя фотографии артиста. Снимки сопровождались статьёй о том, что именно благодаря этому препарату Михалкову удалось так быстро похудеть.

Никита Михалков подал в суд на сайт, рекламирующий биодобавки

Известно, что этого у актёра действительно были проблемы со здоровьем, но это было связано с двумя операциями на тазобедренном суставе. Никита Михалков сам обнаружил свои фотографии во время работы в интернете и был очень удивлен, ведь ничего подобного он никогда не рекламировал. В статье на портале был подробно описан процесс похудения и программа, в которую якобы входит комплекс из физически несложных упражнений, сбалансированной диеты и БАДов для сжигания жира.   

Что касается судебного разбирательства, то первое заседание должно было состояться 25 апреля. Надеемся, что недобросовестные рекламодатели сделают правильные выводы и в дальнейшем не будут использовать фотографии известных людей для продвижения своего товара. Кроме того, им грозит серьезный штраф, если удастся доказать, что фото были взяты без ведома актера, который на них запечатлен.

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