Нелли Пшённая стала мамой для своих внучек

Актриса Нелли Пшённая стала участником передачи “Идеальный ремонт” где рассказала о своей жизни и семье. Дело в том, что ей пришлось заниматься своими внучками самой и из-за этого мало времени остается для съемок.

Ранее имя Нелли Пшённой знали во всей стране. Она играла не только в спектаклях, но и во многих известных советских фильмах. Рабочий график актрисы не позволял ей проводить много времени с семьей. Поэтому её единственная дочь Женя часто оставалась ночевать у родни и у друзей. Сейчас Нелли Николаевна жалеет, что так пренебрегала ребёнком и мало времени проводила с дочерью.

Ведь Евгения не смогла справиться с онкологией и умерла, оставив актрисе двоих дочерей на воспитание, попросив их больше баловать, чем воспитывать. В один миг превратилась из бабушки в маму, в которой дети нуждались больше. Женщина переехала жить к своему зятю, чтобы быть ближе к внучкам и не сидеть самой в пустой квартире. Программа “Идеальный ремонт” на Первом канале помогла им сделать ремонт и узнала много нового из жизни актрисы. Бывший муж Нелли помогает ей с воспитанием девочек. Несмотря на развод, они поддерживают теплые отношения и помогают друг другу. На передаче Шейнин признался, что до сих пор любит Пшённую и уважает. Подрастающие девочки имеют совсем разные характеры, но обе растут умные и красивые.

В молодости кажется, что все впереди, хочется многое успеть, добиться высот в своей профессии. Очень часто это происходит за счет семьи, которой уделяется очень мало времени. Из-за этого семьи рушатся, мужья находят другую, а больше всего страдают дети, которые обделены вниманием матери. Сейчас Нелли Николаевне 71 год и она всю себя посвятила внучкам. Теперь это самая главная роль ее жизни. Для нее важно вырастить девочек и дать им все необходимое для самостоятельной жизни.

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