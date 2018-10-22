ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Нелли Пшённая стала мамой для своих внучек
Анастасия Шилова   
22 Октября 2018 г.
Изменить размер шрифта

Актриса Нелли Пшённая стала участником передачи “Идеальный ремонт” где рассказала о своей жизни и семье. Дело в том, что ей пришлось заниматься своими внучками самой и из-за этого мало времени остается для съемок.

pshennaya 56

Ранее имя Нелли Пшённой знали во всей стране. Она играла не только в спектаклях, но и во многих известных советских фильмах. Рабочий график актрисы не позволял ей проводить много времени с семьей. Поэтому её единственная дочь Женя часто оставалась ночевать у родни и у друзей. Сейчас Нелли Николаевна жалеет, что так пренебрегала ребёнком и мало времени проводила с дочерью.

pshennaya 98

Ведь Евгения не смогла справиться с онкологией и умерла, оставив актрисе двоих дочерей на воспитание, попросив их больше баловать, чем воспитывать. В один миг превратилась из бабушки в маму, в которой дети нуждались больше. Женщина переехала жить к своему зятю, чтобы быть ближе к внучкам и не сидеть самой в пустой квартире. Программа “Идеальный ремонт” на Первом канале помогла им сделать ремонт и узнала много нового из жизни актрисы. Бывший муж Нелли помогает ей с воспитанием девочек. Несмотря на развод, они поддерживают теплые отношения и помогают друг другу. На передаче Шейнин признался, что до сих пор любит Пшённую и уважает. Подрастающие девочки имеют совсем разные характеры, но обе растут умные и красивые.
В молодости кажется, что все впереди, хочется многое успеть, добиться высот в своей профессии. Очень часто это происходит за счет семьи, которой уделяется очень мало времени. Из-за этого семьи рушатся, мужья находят другую, а больше всего страдают дети, которые обделены вниманием матери. Сейчас Нелли Николаевне 71 год и она всю себя посвятила внучкам. Теперь это самая главная роль ее жизни. Для нее важно вырастить девочек и дать им все необходимое для самостоятельной жизни.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 