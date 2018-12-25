Наталья Селезнёва: стать актрисой — благодаря детской любви к будущему партнеру по кинокадру

Селезнёва решила стать актрисой благодаря Юрию Яковлеву, в которого она была влюблена с самого детства. Поэтому после школы, не раздумывая, поступила в театральное училище. Девушка и подумать не могла, что встретит своего кумира в коридорах театра Вахтангова, где у неё и самой намечалось представление. Однако знакомство получилось необычным, так как молодая актриса от нахлынувших эмоций просто потеряла сознание.

После они много общались и вместе работали. В фильме “Иван Васильевич меняет профессию” главную роль должен был сыграть Юрий Никулин, но в последний момент ему нужно было уехать на гастроли вместе с цирком. Позже он переживал, что отказался от съёмок в такой интересной картине. Зато Юрий Яковлев подошёл творчески к своей роли и многие сцены уже придумал самостоятельно, например, разговор с Царицей и игра в “ладушки”, которые очень понравились Гайдаю.

У Селезнёвой часто спрашивают, что же он шептал ей на ухо, когда она смеялась. Многие интересовались, был ли у них роман. На самом деле Яковлев говорил, что у него есть всего 10 минут, иначе он опоздает на спектакль в театре. Понимая, что от неё многое зависит, Селезнёва старалась сыграть свою роль безукоризненно. Судя по тому, что все решили будто у них на самом деле романтические отношения — ей это удалось. Также она рассказала, что мужчина всегда был не только с красивыми, но и умными дамами. По её словам, его последняя жена Ирина Сергеева удивительная женщина, сумевшая продлить ему годы.

Вот так иногда увлечение может изменить жизнь и направить её в совершенно ином направлении. Кто знает, кем бы стала Наталья Селезнёва, если бы не влюбленность в Юрия Яковлева. Однако теперь миллионы поклонников благодарят актрису за чудесные роли. Согласны?

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