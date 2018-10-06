Музей смерти Body Worlds в будущем может пополниться телом своего создателя

Известный по всему миру анатом Гунтер фон Хагенс прославился созданием очень откровенной и реалистичной выставки человеческих тел Body Worlds. Теперь он решил, что после смерти сам займёт место среди экспонатов этого музея анатомии, сообщает The Guardian.

Причиной такого решения стала болезнь Паркинсона, которая прогрессирует в организме экстравагантного анатома. При этом «Доктор смерть», как его прозвали в народе, попросил собственную жену заняться созданием экспоната из его умершего тела.

Для его жены Анджелины Уолли, которая тоже занимается анатомией, эта просьба стала неожиданной. Но вскоре она осознала, что это будет для неё большой честью и станет правильным окончанием карьеры её мужа, как известного на весь мир врача. Фон Хагенс дал своей возлюбленной год для траура, после которого она должна будет расчленить его тело и превратить в вечный экспонат музея анатомии.

Выставка Body Worlds начинает свою историю с 1990-х годов. Сегодня её постоянная площадь разрослась до 2,6 тысяч квадратных метров. За долгое время существования необычной экспозиции её успели посетить более 45 миллионов человек, которым было любопытно посмотреть на забальзамированные человеческие трупы и органы.

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