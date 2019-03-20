Модель из Австралии скрывала признаки старения с помощью фотообработки

Победить старение не под силу даже известным звёздам с большим достатком. Доказала эту теорию (может даже непреднамеренно) модель Эль Макферсон из Австралии. Ей уже 54 года, и она до сих пор активно участвует в крупных фотосессиях от известных фотографов. Только вот новые снимки звезды 90-х неприятно удивили её фанатов: без профессиональной обработки фото её тело выглядит далеко не таким идеальным.

Ещё по конец 1980-х годов издание Time дало красавице Макферсон прозвище «The Body». На русский это можно перевести как «То самое тело». В то время её тело действительно считали идеальным, а длинные ноги модели привлекали немало мужских и даже женских взглядов. Спустя 30 лет модель всё ещё остаётся красавицей, но от первых признаков старости скрыться даже ей не удалось.

Фото: Эль Макферсон без ретуши.

Держать фигуру в тонусе ей наверняка помогли упражнения и правильная диета, но вот прекрасные ноги звезды одолел целлюлит и дряблая кожа. Всё-таки порой в борьбе со старением знаменитостям помогают даже не деньги, связи и возможности, а самые обычные программы для редактирования фото. Впрочем, не будем перегибать палку: для своего возраста 54-летняя Макферсон всё ещё выглядит прекрасно.

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Фото: а так выглядит Эль Макферсон после обработки снимков фоторедактором.



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