Любовь Успенская поделилась тем, как любит свою дочь

Как известно, у дочери певицы Успенской сейчас трудный период в жизни. Из-за падения с велосипеда она сильно травмировала челюсть, в результате чего ей удалили часть зубов. После перенесенных операций у 29-летней Татьяны начались осложнения, связанные с заражением крови и ей предстоит серьёзное лечение.

Успенская в своём интервью заявляла о том, как важно для неё поддерживать дочку и быть с ней рядом. Ещё в молодости у неё родились мальчики-близнецы, но малыши умерли, только родившись. Дочь же певица родила уже в 35 лет, поэтому для неё это долгожданный ребёнок, ради которого она готова на все. Когда-то Успенская заявляла, что не верит в силу материнских чувств и считает любовь к мужчине пределом. Однако с появлением Татьяны она осознала, что ради любимого она бы не смогла пожертвовать жизнью, а ради дочери — да!

Сейчас заботливая мама делает все для дочки. Несчастье случилось на отдыхе в Коста-Рике и для перевозки девушки в профессиональную больницу Успенская нашла даже вертолёт и продолжает быть рядом во время лечения. Она всячески оказывает финансовую и эмоциональную поддержку. Недавно даже самостоятельно побрила дочь налысо, таким образом избавивши её от чрезмерных переживаний. С новой прической семья постаралась начать и новую страничку в своей жизни.

64-летняя Успенская давно хочет внуков и всячески уговаривает дочь решиться на этот шаг, но та не спешит и держит в тайне своего возлюбленного. Певица даже “грозилась” оставить Татьяну без наследства, если она не родит до 2020 года. Конечно же это шутка, мать делает все ради неё и любит такой какая она есть. Девушка выбрала для себя профессию художника, и как многие творческие личности предпочитает проводить время в одиночестве. Сейчас ей нужно восстановить здоровье и силы, а после уже можно будет задуматься и о детях. Не так ли?

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