Военным пенсионерам сделали подарок?

Пресс-служба Министерства обороны РФ объявила, что с 30 марта нынешнего года расчёт за путевые расходы для военных пенсионеров осуществляется по воинским перевозочным документам – ВПД. Такая схема заметно упростит оформление проезда, но комментаторы советуют не радоваться раньше времени.

Избавились от ненужных проблем

Бесплатный проезд к месту лечения или на отдых – давняя льгота военных пенсионеров. Служивый народ унаследовал её от советских времён. Раз в год, согласно заведённому порядку, каждый имеющий право на льготу отставной офицер может путешествовать к месту лечения или отдыха в ведомственный санаторий совершенно бесплатно.

Однако в 2005 году, внезапно, без объявления войны, льгота была монетизирована.

Новая система породила множество недоразумений.

Чтобы купить билет, пенсионеру приходилось тратить деньги из своего кармана, и лишь по возвращению военкомат компенсировал расходы. Получить назад свои кровные можно было одним способом: предоставив в бухгалтерию использованные билеты и пакет других документов. При этом никто не гарантировал, что личные затраты будут возмещены в полном объёме. Бывало, что компенсировалась только часть расходов – в военкоматах заявляли, что сумма слишком велика или подтверждающие документы оформлены неправильно.

Сайт «Мои года» уже затрагивал эту тему. Напомним, в прошлом году широкую огласку получил случай, когда житель Читы, майор в отставке получил отказ в оплате авиаперелёта в Москву, поскольку он летел не прямым рейсом, а через Екатеринбург. Тогда с вопросом разобрались, но, видимо, масса накопившихся вопросов уже превысила допустимые пределы. И вот, наконец, Минобороны дрогнуло под натиском жалоб и требований. Не прошло и 13 лет с начала «монетизации», как министерство вернуло своим отставникам старые добрые ВПД. Теперь для бесплатного проезда нужно только получить бланки и обменять их на билеты.

"Наши люди в санаторий на такси не ездят"

Как и прежде, бесплатно прокатиться по стране в обе стороны можно один раз в году. Льгота распространяется на все виды транспорта, включая автомобильный и водный.

При этом в приказе Министерства обороны РФ на всякий случай отмечено, что действие льготы не распространяется на поездки в такси.

Впрочем, некоторые роскошества всё-таки дозволены. К примеру, отставные генералы и адмиралы имеют полное право полететь в санаторий бизнес-классом. Если они пожелают путешествовать железнодорожным транспортом, то могут воспользоваться двухместными купе класса «СВ».

Право на льготный проезд по перевозочным документам имеют отставные офицеры, прапорщики и мичманы с выслугой в 20 и больше лет. Причины увольнения из армии -- состояние здоровья, сокращение или достижение предельного возраста. Если выслуга составляет 25 и больше лет, то льгота положена независимо от причины увольнения.

Чтобы получить ВПД, нужно обратиться в военкомат по месту воинского (пенсионного) учёта с соответствующим заявлением и документами.

Куда нам плыть?

Мажорный тон этой новости насторожил всезнающих комментаторов. Они считают радость по поводу возвращения ВПД несколько преждевременной.

По их словам, пенсионерам попросту некуда ехать: многие ведомственные здравницы доживают последние годы, в некогда знаменитом Светлогорском санатории в Калининградской области уже закрылись несколько корпусов.

Между тем официальные источники рапортуют о прекрасном состоянии вообще всего, что входит в круг ответственности Минобороны. Узнать истинное положение дел можно только с вашей помощью, уважаемые читатели. Ждём ваших честных и непредвзятых комментариев к этой статье или писем на электронную почту редакции: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Чей сундук богаче

Кстати о положении российских отставников. Много или мало получают российские военные пенсионеры?

Сравнительный анализ пенсий военных, сотрудников МВД и ФСБ по состоянию на ноябрь 2017 года показывает, что Минобороны вовсе не обделило своих отставников, предоставив им среднюю ежемесячную пенсию за выслугу лет в размере 23 тыс. 662 руб. Эта сумма на 7 тыс. 812 руб. меньше, чем пенсия сотрудника ФСБ, однако на 5 тыс. 648 руб. превышает пенсию полицейского.

Сравнение пенсий по инвалидности (по состоянию на прошлый год) дало такой результат:

Армия – 22 тыс. 189 руб.

МВД – 18 тыс. 925 руб.

ФСБ – 25 тыс. 879 руб.

И пенсии по утрате кормильца (по состоянию на прошлый год):

Армия – 13 тыс. 841 руб.

МВД – 11 тыс. 693 руб.

ФСБ – 20 тыс. 564 руб.

С января, по официальным данным, военные пенсии проиндексированы на 4 процента. Причём на эту цифру нужно будет умножить не только в нынешнем году, но и в 2019, и в 2020. Таким образом, «усреднённый» размер пенсии бывшего комбата, подполковника, с января 2018 года составил 24 тыс. 610 руб. в месяц, в 2019 он составит 25 тыс. 595 руб., в 2020 – 26 тыс. 619 руб., сообщают правительственные источники.

Семейные льготы

Из немногих свежих новостей, касающихся военных пенсионеров, можно вспомнить февральский 2018 года законопроект о соцподдержке ветеранов боевых действий. На рассмотрение депутатов Госдумы был представлен перечень категорий граждан, которым необходимо предоставить скидку по оплате услуг ЖКХ. Ветеранам предусматривается лишь 50-процентная компенсация в части оплаты жилых помещений. Скидка на коммунальные услуги не предусмотрена. Авторы законопроекта предлагают реализовать льготы с 1 января 2019 года. Будет ли принят закон, пока неизвестно.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ