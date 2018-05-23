Лексика нового поколения





Английский язык проникает в наш язык быстрее, чем мы думаем. Если на перемене остановиться у школы или университета создается впечатление, что обмен с иностранными студентами процветает. Всегда ли найдут сегодня общий язык бабушка с внуком? А... с правнуком? Безотносительно того, хороши или плохи эти изменения в языке — впору заводить словарик "лексики нового поколения". Вот лишь несколько примеров... протестируйте себя: знакомы ли вам эти слова?

Мудборд - (дословно: доска настроения) - визуальные идеи в форме изображений, фото, вырезок из журналов, которые объединены на одной поверхности. Часто метод используется в творческих направлениях. На примере фотосъемок мудборды используются стилистами, где те сочетают идеи макияжа, причесок, локаций, вариантов одежды для того, чтобы модели и фотографы имели одинаковое финальное видение. Один из электронных сервисов для создания мудбордив: Pinterest.



Референс - детальная дополнительная информация (также визуальная) для дальнейшей работы над проектом.



Фидбэк - отзыв, впечатление. Используется в отношениях типа: заказчик/исполнитель, преподаватель/студент.



Продакшн - креативный процесс производства, создания продукта.



Кейс - дело, документ. Происходит из юриспруденции английского языка где «case» - юридическое дело. В быту используются как конкретный случай, дело, ситуация, которую интересно изучить или обсудить. Пример употребления: «Мы изучали этот кейс в бизнес-школе».

Бартер - процесс обмена эквивалентными продуктами без использования финансов.



Опинион лидер - известная личность, точку зрения которого наследует большинство ( в частности, в социальной сети instagram — те, кто имеют больше 50 тыс фолловеров, подписчиков).

...А какие новые слова из лексикона своих внуков изучили недавно вы сами? И кстати: а вы читали на нашем портале для пожилых - статьи о взаимоотношениях поколений, раздел "Внуковедение"?

Что вы думаете по поводу затронутой здесь темы?

Отметьте, если ваше мнение подходит хотя бы примерно под одно из этих суждений:

Эти изменения в нашем родном языке ужасны, с ними необходимо бороться!



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Язык — живой организм, он неизбежно меняется, заимствуя новинки от других народов: так было и во времена Пушкина, это неизбежность!



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Иногда новым понятиям и явлениям действительно не находится подходящего русского слова, что поделать. Лишь бы не перебрать с этим...



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