Когда не хочется прощаться с расческой: кто спасёт нас от лысины?

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Ох уж эта лысина – проблема, которая настигает людей в любом возрасте, хотя чаще всего её можно встретить у пожилых людей. Впрочем, как утверждает врач-дерматовенеролог и трихолог, достоверной статистики о «старческой лысине» просто не существует – бывают молодые люди, которые уже в 15 лет волосы теряют. К тому же многие мужчины лысину вообще не считают проблемой, а очень даже гордятся ей – их выбор! Но что же делать, если «надвигающаяся лысина» всё-таки вызывает у вас определённый дискомфорт?
Для начала поговорим о мужской лысине, ведь именно она является самой проблемной. Как рассказал в беседе с «Газетой.ру» Георгий Абрамов, лысеющих мужчин можно разделить на две группы. Многие из них (примерно 60%) вообще о лысине не беспокоятся, даже радуются новому стилю в жизни.
А остальные волнуются, причём небезосновательно. Дело в том, что у мужчин облысение нередко связано с наследственностью. В этом случае даже профессиональный врач-трихолог, который всю жизнь работает с волосами, помочь не в силах. В другом случае облысение может стать результатом высокого уровня половых гормонов – андрогенов.
И выход здесь есть, надо всего лишь уменьшить уровень гормонов в организме. Только есть одна серьёзная загвоздка: такая процедура приведёт к потере потенции.
Конечно, чаще всего пациенты на неё не соглашаются. Самые смелые и целеустремлённые проходят длительный курс лечения, который редко исчисляется даже кварталами. Порой для восстановления волос нужно полтора года, а то и больше. Так что если почуяли приближающееся облысение – сразу же бегите к трихологу, в этом деле нельзя терять драгоценные дни!
К слову, сама процедура лечения безболезненная, а тратить на неё надо будет всего по 10-15 минут каждое утро. Эксперт отмечает, что хирургическая пересадка волос также может дать неплохой результат. Вернуть «былую славу», конечно, не получится, но от серьёзных залысин избавиться вполне удастся.
У женщин проблема облысения стоит далеко не так серьёзно. Во-первых, спасти представительниц прекрасного пола от лысины можно всегда, ведь наследственных причин облысения у них не бывает. Во-вторых, женщины чаще всего теряют волосы из-за тех же мужских половых гормонов, только вот у них уже не будет столь серьёзных для интимной жизни последствий терапии. Есть и многие другие причины потери волосяного покрова, многие из которых связаны с заболеваниями, разнообразными проблемами и даже беременностью.
Но любое женское облысение решается, утверждает эксперт, так что волноваться не о чем. Не лишним будет разве что почаще посещать своего гинеколога и сдавать необходимые анализы, чтобы в нужный момент обнаружить проблему с переизбытком мужских гормонов в женском организме.
Напоследок эксперт вспомнил о байках, которые порой рассказывают о «страшном и ужасном» облысении. Так, в действительности от стресса люди не лысеют. Да, волосы могут немного выпасть, но почти всегда они восстанавливаются сами.
Антибиотики также сами по себе не становятся причиной облысения – к этому ведёт сама болезнь, из-за которой человеку приходится постоянно пить лекарства. А вот некоторые антидепрессанты могут привести к незначительному выпадению волос.
- Лечебное облучение или химиотерапия могут стать причиной облысения, но в итоге волосы восстанавливаются сами, пусть даже с измененной структурой.
- Самое главное, советует эксперт, не стесняйтесь обращаться к специалисту. Врач-трихолог никогда не отвернётся от своего пациента и будет пытаться вместе с ним найти решение даже самой нерешаемой проблемы.
Вдобавок к этому лучше не забывать о коже лица, с заботой о которой могут отлично справиться косметические маски. А в целом правильное отношение к собственной коже состоит из множества небольших, но очень значимых деталей, которые в основном вертятся вокруг здорового и полезного питания.
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