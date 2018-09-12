Как живет учительница из фильма “Весна на Заречной улице”?

Жизнь артистки, сыгравшей Татьяну Сергеевну в фильме “Весна на Заречной улице”, сложилась печальным образом. Бывшие коллеги вспоминают трудный характер Нины Георгиевны Ивановой. По их словам, с ней было очень не просто сотрудничать. Возможно поэтому, ее карьера быстро закончилась. Она смогла дорасти до второго режиссера, но приняла решение уйти из кинематографа заявив, что больше не зачем сниматься из-за потери “качественного” кино.

Актриса была замужем. Ради нее Радомир Василевский бросил свою семью. Однако их отношения быстро закончились. Чтобы отвлечься она переехала в Москву, работать на киностудии им. Горького. Кинематограф к концу 80-х стал выпускать уже не такие интересные фильмы, актриса не смогла с этим мириться и просто ушла оттуда. Так как личная жизнь не сложилась, женщина вместо съемок предпочла посвятить себя служению другим людям. Она устроилась работать медсестрой, помогая онкобольным людям, одновременно ухаживая за своей болеющей сестрой. Нина Иванова даже усыновила мальчика, ведь своих детей у нее так и не появилось. Она не отказывала никому в помощи и даже делала капельницы и уколы соседям, когда это было необходимо.

Сейчас Нина Георгиевна проживает одна на маленькую пенсию. Артистке 84 года и она с трудом передвигается не только из-за возраста, но и из-за сахарного диабета. Она почти ни куда не ходит и общается в основном только с социальными работниками, которые ей помогают. К сожалению очень многие советские актеры, полюбившиеся зрителям, на старости лет остаются невостребованными и позабытыми как Нина Иванова. Однако те, кто смотрел фильмы с её участием навсегда запомнили актрису молодой и упрямой. Верно?

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