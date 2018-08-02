Ивана Краско годами обманывали

87-летний Иван Краско снова попал под пристальное внимание прессы. Всему виной – выяснения отношений между его женщинами. Его жена недовольна тем, что актёр поддерживает отношения с некой Дарьей Горшковой и растит её дочь как свою.

Дарья познакомилась с Иваном Ивановичем в театре и разница в 40 лет их не смутила. Однако их отношения получились не продолжительными, частично из-за непринятия мачехи, тогда ещё живым Андреем — сыном Ивана Краско. Пара быстро рассталась, но позже Горшкова родила девочку, ничего никому не сказав и дав ей совершенно другую фамилию. Когда актёр узнал о ребенке, она заявила, что родила от него.

Сейчас девочке Маше почти 20 лет и Краско все это время помогал ей, считая своей дочерью. Однако так ли это на самом деле? Ведь в своём отцовстве уверен только он. Окружающие его друзья и близкие настойчиво уверяли, что это просто обман, но их слова остались проигнорированными.

Для выяснения правды, они все собрались на передаче “На самом деле”, где Наталья Краско показала всем конверт, в котором якобы находятся результаты теста ДНК с точным ответом. Горшкова явно не ожидала такого поворота и сразу же пошла на попятную, признавшись во вранье продолжительностью в 20 лет.

Тестирование на детекторе лжи до передачи также чётко показало, что она практически во всем соврала. На самом же деле, никто тест на ДНК не делал и в конверте был просто чистый лист, но именно эта фишка помогла вывести мошенницу на чистую воду.

Горшкова испугалась теста на отцовство, который невозможно обмануть. Вся информация находится в клетках нашего тела и анализ ДНК позволяет точно определить не только родственные связи, но практически всю информацию о роде — наследственные заболевания, различные предрасположенности и даже расовую принадлежность. Поэтому Горшкова, под давлением гостей студии, приняла решение самостоятельно во всем признаться. Иван Краско был растерян, услышав правду, но принял её с достоинством. В конце он сказал, что по-прежнему будет помогать своей лжедочери, чем вызвал восторг публики. Конечно, жаль благородного Ивана Ивановича, но горькая правда всегда лучше сладкой лжи. Не так ли?

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