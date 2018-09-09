Ирина Понаровская возвращается на сцену

Певица Ирина Понаровская какое-то время прожила в Эстонии, ведя затворнический образ жизни. О певице практически ничего не было слышно. Сейчас же 65-летняя звезда вновь живёт в Санкт-Петербурге. После официального пребывания в долгом отпуске, она старается вернуться к сценической деятельности. Лера Тувина, её директор, также это поддержала. Пока что Понаровская будет давать только частные концерты, выступая в ресторанах и клубах.

Певица признаётся, что жутко соскучилась по зрителям и хочет возобновить общение с публикой.

В своём возрасте Ирина решила сменить имидж. В мае же этого года в интернете появились снимки Ирины, где она перекрашивалась в блондинку. Теперь же она предстала перед поклонниками с розовым цветом волос. Скорее всего таким образом она подбирает более выигрышной образ. Новый образ понравился поклонникам Ирины и они надеяться, что их любимица порадует их новыми песнями и концертами.

Выйдя из отпуска, исполнительница снова появляется на светских мероприятиях, чтобы возобновить былую славу. Однако за все подряд она также не берётся. Так на днях Понаровская отказалась петь на юбилеи известного бизнесмена, который ей предлагал 200 тысяч евро. Причина такого решения осталась неизвестной. По всей видимости, певица особо не нуждается в деньгах, раз может себе позволить самостоятельно выбирать место выступления.

Артистка по-прежнему такая же стройная и не общительная. По словам коллег, она просто не желает слышать критику в свой адрес. Ведь с возрастом красота постепенно уходит, а кому приятно слышать комментарии о появлении морщин. Конечно же как и у всех, у звезды 90-х есть недоброжелатели, которые заявляют будто бы артистка делала множество пластических операций и изменилась до неузнаваемости. Однако все люди меняются с возрастом и возможно это просто возрастные изменения. Не так ли?

Ранее о героине текста:

- Нынешняя Ирина Понаровская совсем не похожа на себя восьмилетнюю!

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