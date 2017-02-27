Индексация пенсий работающим пенсионерам: обещанного три года ждут

Сколько в России работающих пенсионеров? Как сообщает Пенсионный фонд, по данным на 2017 год в стране насчитывается 9,6 млн работающих пенсионеров. Фактически их больше, так как ведомство оперирует цифрами, которые предоставляют работодатели, то есть, 9,6 млн – это лишь официально трудоустроенные граждане пенсионного возраста.
Центр изучения пенсионных реформ подсчитал, что реально – не только официально, но и не официально – после выхода на пенсию продолжают работать порядка 35% российских пенсионеров.
Численность получателей пенсии по линии Пенсионного фонда в 2017 году по данным ПФР прогнозируется на уровне 43,9 млн человек – 35% от этой цифры дают 15,3 млн человек. Столько россиян работает на пенсии. Это не считая военных пенсионеров, находящихся на пенсионном обеспечении по линии Министерства обороны. Многие отставники трудятся «на гражданке».
В разных регионах ситуация с трудоустройством пенсионеров разная. Допустим, в Магаданской области или Якутии работать-то особо негде, если здесь официально трудоустроен хотя бы каждый третий молодой человек – уже хорошо, а пенсионерам – что достанется. А вот в Москве и Подмосковье, пишет газета «Известия», работать продолжают 71% пенсионеров.
Всё пополняющаяся армия работающих пенсионеров вынуждена трудиться, чтобы хоть как-то прокормить себя и свои семьи. По данным Центра изучения пенсионных реформ, 91% пенсионеров думает о том, как заработать на хлеб, чтобы избежать нужды из-за копеечной пенсии. Например, в Приморском и Краснодарском краях обязательные жизненно-важные расходы пенсионеров превышают размер средней пенсии.
По данным ВЦИОМ, в России каждой второй семье пенсионеров не хватает денег на еду и одежду. Всероссийский центр изучения общественного мнения проанализировал благосостояние россиян с 2005 по 2015 годы. Самым тяжёлым с материальной точки зрения оказался 2015 год, когда доля бедных семей (кому не хватает денег на еду и одежду) увеличилась почти в два раза.
В 2016 году экономическое положение в стране и в отдельно взятой российской семье (если это не семья олигарха, конечно) не улучшилось. Всё, что остаётся пенсионеру в таких условиях – работать. Официально или не официально – другой вопрос.
Всё больше работающих пенсионеров переходит на зарплату "в конверте", чтобы не лишиться индексации пенсий. Фото prspb.ru
Индексация пенсий работающим пенсионерам
После того как с 2016 года правительство отменило ежегодную индексацию пенсий работающим пенсионерам, число официально трудоустроенных людей пенсионного возраста за несколько последующих месяцев сократилось на 1 млн человек. Это привело к потерям для государства 52 млрд рублей взносов от работодателей.
Не исключено, что ситуация в таком направлении будет развиваться и дальше – развиваться не в пользу работников преклонного возраста. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) уже сообщал о подобных планах правительства в публикации «К работающим пенсионерам хотят применить экономические санкции».
Кабинет министров спровоцировал тенденцию ухода значительной части работающих пенсионеров в теневой сектор экономики. Неофициальное трудоустройство позволяет людям рассчитывать на индексацию пенсий и одновременно получать зарплату, пусть и «в конверте».
Когда же правительство вернёт индексацию пенсий тем, кто работает? Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что возможность возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам правительством не рассматривается в принципе. Подробнее об этом читайте здесь, получив однозначный ответ на вопросы: «Будет ли индексация пенсии работающим пенсионерам» или «Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2017 году последние новости».
Как минимум, до 2019 года на индексацию пенсий работающим пенсионерам рассчитывать не приходится. Таков закон.
Однако в том же законе говорится, что если пенсионер прекратил работать, то ему компенсируют сумму индексации за весь период работы с 2016 года. Если за три года, которые пенсионер работал, индексация составит, допустим, в совокупности 15%, то когда он выйдет на пенсию, получит плюс эти 15% индексации.
Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет. Пенсия будет выплачиваться в сумме, причитавшейся на день, предшествующий дню возобновления работы.
КСТАТИ
Законом, которым отменена индексация пенсий работающим пенсионерам, кроме того повышена планка обязательного трудового стажа необходимого для присвоения звания «Ветеран труда». Для мужчин этот стаж вырос до 25 лет (вместо 15 лет), для женщин до 20 лет.
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Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru
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