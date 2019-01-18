«Голубой» на «голубом экране»: как Борис Моисеев стал заложником своей роли

Эпатажный эстрадный певец Борис Моисеев начинал свою карьеру как танцор, выступая в Европе и Америке. Однако вскоре он понял, что заграница не для него и решил вернуться в Россию. В какой-то момент ему захотелось славы, и чтобы люди скупали билеты на его концерты. Поэтому он и придумал свой образ “танцующего гея”. Этот трюк удался и провокационный певец, часто оголяющийся на сцене, полюбился миллионам зрителей.

В своём интервью Моисеев рассказал, что Алла Пугачёва в самом начале отговаривала его от такого образа. Она считала, что это сделает артиста заложником одной роли. Так и случилось. Все воспринимали его только как гея и ждали ещё большего оголения и ярких нарядов. Теперь 64-летний Борис Моисеев жалеет, что добился славы именно таким способом. Ведь можно было всё сделать совсем по-другому. Он продолжает заботиться о своей внешности и прекрасно выглядит для своих лет, но мужчина больше не поёт. В 2010 году у артиста случился инсульт и хотя он смог восстановиться и отлично держится, несмотря на все трудности, было принято решение сделать перерыв в творчестве.

Моисеев ведёт страницы в соцсетях и часто выкладывает снимки, где демонстрирует, что с ним всё хорошо. Он с лёгкостью двигается, говорит и даже записывает новые песни в студии. Говорят, что артист сделал перерыв не из-за проблем со здоровьем, а потому что ему надоело играть роль «голубого». Сейчас певец жалеет только об одном, что у него нет детей. Он завидует Пугачёвой, что у неё такие хорошие детки и хотел бы иметь своих, но уже возраст не тот, да и здоровье не позволяет. А в молодости всё времени не хватало: концерты, гастроли, репетиции. Всю свою заботу и любовь Моисеев отдаёт крестнице. Возможно он ещё вернётся на сцену в новом образе, а как вы думаете?

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