Евгений Гор потратил на путешествие 2 миллиона долларов

Как стало известно, Евгений Гор — спутник популярной исполнительницы Надежды Бабкиной, очень любит бывать в разных странах и старается это делать почаще, используя для каникул любые возможности. Было время, когда он истратил целых 2 миллиона долларов, наслаждаясь отдыхом.

На днях он также выложил в интернет кадры со своих новогодних праздников. Мужчина решил провести их не где-нибудь, а на самом дорогом курорте Мальдив. Под снимками удивительной природы артист оставил пожелание своим поклонникам, советуя им побольше путешествовать. По его словам, для этого не обязательно нужно много денег.

Ведь можно отправиться в пеший поход или воспользоваться велосипедом. В любом случае, он советует не тратить зря лишние деньги, а лучше раздать их действительно нуждающимся. Евгений поделился, что после того, как он спустил на ветер большую сумму денег в два миллиона долларов, переосмыслил многое в жизни и жалеет об этом. Если бы можно было вернуть время обратно, он бы поступил совсем иначе. Куда и как именно была потрачена эта солидная сумма, артист так и не сказал. Однако поклонники Надежды Бабкиной подумали, что было бы неплохо отложить их на свадьбу или совместное путешествие с супругой. Бабкина же заявляет, что Евгений не раз предлагал ей стать его женой, но она не хочет связывать себя брачными узами. Звёздная пара уже 15 лет проживает в гражданском браке и по-прежнему счастлива без официального оформления отношений.

Путешествия всегда приносят много положительных эмоций и позволяют человеку расслабиться после трудовых будней. Отдохнуть с размахом — это конечно хорошо, но во всём нужно знать меру. Евгений Гор уже понял, что нельзя так глупо тратить деньги. Надеемся, что многие последуют его совету и более благоразумно станут относиться к своим финансам, не так ли?

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