Движение вниз: повышение пенсий в 2018 году оказалось самым минимальным с 1990 года

40 миллионов российских пенсионеров стали невольными рекордсменами – с 1 января 2018 года их пенсии были проиндексированы по самому минимуму в истории современной России. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) разбирался, что произошло.

Повышение пенсий с 1 января 2018 года, последние новости. Фото pixabay.com

Повышение пенсий

Согласно законодательству, пенсии в России повышаются на уровень официальной инфляции предыдущего года. В 2017 году таковая была зафиксирована в пределах 3,2%.

Соответственно в 2018 году страховые пенсии по старости должны были проиндексировать на 3,2%, но так как в бюджете заложили средств на индексацию в 3,7% (так получилось), то на эти 3,7% и проиндексировали пенсии с 1 января 2018 года.

Давайте, вспомним, как индексировались пенсии в предыдущие годы.

Размер индексации страховых пенсий

(В 2010-2018 годах по данным Пенсионного фонда)

• 2010 – 6,3%

• 2011 – 8,8%

• 2012 – 10,65%

• 2013 – 10,12%

• 2014 – 8,31%

• 2015 – 11,4%

• 2016 – 4%

• 2017 – 5,8%

• 2018 – 3,7%

Сравнивать индексацию со временем «до 2010 года» – не корректно. Дело в том, что это время делится ещё на две части: период 90-х и период с 2002 по 2009 годы. Отличаются они друг от друга, как каменный и железный века – то, что было в каменном, в железном уже нет.

Мы все помним 90-е, и хотя индексация пенсий тогда (да, и сейчас!) никогда не догоняла реальную инфляцию, но тоже была немаленькой. С учётом деноминации рубля пенсии в 90-х выросли в 542 раза, подсчитало информационное агентство ТАСС.

В 2002 году наступил другой этап – пенсионная система обновилась, ненадолго – до 2009 года. Но в этот относительно короткий период пенсии выросли в 7,5 раз, в первую очередь, за счёт высокой индексации.

С 2010 года – очередная реформа. Пусть пенсионная система в 2018-м уже не та, что была в 2010-м, но, по крайней мере, правила повышения пенсий действуют те же – какая инфляция, такая индексация.

Индексация пенсий в 2018 году в России для тех, кто уже на пенсии. Фото pixabay.com

Индексация пенсий в 2018 году

Индексация пенсий является индикатором экономического состояния страны. В 2017 году состояние улучшилось – инфляция в России оказалась самой низкой со времён распада Советского Союза.

Жаль только, что эта победа российской экономики в 2017 году первым делом обернулась экономией на российских пенсионерах в 2018 году. Прямо с 1 января и обернулась. Хотя и выборочно. Например, 22 тысячи бывших работников Генеральной прокуратуры пенсионного возраста и 2,3 тысяч – Следственного комитета РФ беда обошла стороной. Наоборот, с 1 февраля 2018 года прокурорские пенсии вырастут на 30%.

А вот получателям страховых пенсий по старости – это без малого 40 миллионов 330 тысяч россиян – «не повезло». Индексация их пенсий составила рекордный минимум – 3,7%.

В правительстве, конечно, скажут: закон есть закон, написано же чёрным по белому – чудак, человек – что индексация пенсий проводится на уровень инфляции: низкая инфляция – низкая индексация. Законы надо исполнять, а иначе наступит анархия. Мы-то убежим в свои лондоны, а вам-то здесь расхлёбывать придётся. Ещё есть вопросы? Есть.

В 2016 году согласно тому же самому законодательству пенсии должны были проиндексировать на 12,9%, так как инфляция в 2015 году именно столько и составляла, но Госдума, по инициативе правительства, приостановила действие данного закона, взамен написала новый – повысить пенсии в 2016 году только на 4%.

В результате такой подмены российским пенсионерам не доплатили триллион рублей. Это не опечатка. Сайт «Мои года» уже сообщал – вот уже два года каждому получателю страховой пенсии по старости ежемесячно не доплачивают почти 1200 рублей (подробности читайте здесь).

Соответствующие подсчёты провели депутаты Госдумы от «Справедливой России», которые, как и депутаты от КПРФ и ЛДПР, голосовали против сокращения размера индексации пенсий в 2016 году с 12,9% до 4%. Однако парламентского большинства «Единой России» хватило, чтобы провести закон об экономии на пенсионерах и в три раза сократить индексацию пенсий в 2016 году.

Раз уж вынули из карманов пенсионеров триллион, так верните его обратно. 2018-й год – очень даже подходящий для такого дела: пенсии проиндексировали на уровень статистической погрешности, вот и добавьте то, что отняли ранее! Есть ведь ещё законы справедливости, которые, в отличие от госдумовских, не отменить, не переписать нельзя.

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Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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