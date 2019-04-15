Четыре брови по цене двух: досадная ошибка косметолога испортила лицо американки

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Многие женщины в возрасте мечтают омолодиться, но далеко не все правильно оценивают риски таких процедур. Определённую опасность представляет не только радикальная пластическая хирургия, но иногда даже более приземлённая косметология. Так, недавно американка вернулась из салона красоты с четырьмя бровями.
42-летняя Джэми Ледбеттер с ранних лет имела светлые брови. Осенью прошлого года заботливая дочка подарила Ледбеттер купон в салон красоты, чем с радостью воспользовалась женщина. Только вот ей не повезло, ведь её мастер оказался не очень-то умелым и прибавил Ледбеттер ещё две брови.
Замаскировать эту ошибку не получается даже макияжем. Досадная оплошность уничтожила самооценку Ледбеттер, как признаётся сама женщина. «Я была в отчаянии. Я встречалась с молодым человеком, и после этого он меня бросил», – заявила жертва косметической неурядицы.
Теперь ей придётся заплатить минимум тысячу долларов за курс по восстановлению кожи. Сотрудница салона, из-за которой пострадала красота Ледбеттер, вскоре решила завершить свою карьеру косметолога.
Но самую большую опасность представляет именно пластическая хирургия. Столь значительное вмешательство в тело человека порой заканчивается серьёзными проблемами со здоровьем. Недавно в Краснодаре арестовали пластического хирурга Алёну Верди за оказание «опасных» медицинских услуг – после операции врача у пациентки начался некроз тканей. Верди и до этого инцидента становилась фигуранткой серьёзных медицинских дел, а сейчас у следственного комитета даже возникли сомнения в подлинности её медицинского образования.
Спастись от таких недобросовестных врачей непросто, ведь порой даже их дипломы подозрения у обычных людей не вызывают, да и отзывы в Сети не всегда говорят правду о хирурге. Впрочем, даже операции от опытных врачей могут нанести вред, если ненароком переборщить с такими процедурами. Для 72-летней Татьяны Васильевой, которая ранее часто прибегала к помощи пластики, многочисленные операции не прошли бесследно. Однажды она чуть не умерла прямо на операционном столе по собственной глупости, а сейчас врачи категорически запрещают ей «резать» себя.
А ещё пластика любит собирать вокруг себя немало любопытных глаз, ведь помощью хирургов красоты нередко пользуются наши любимые звёзды. Кое-кто даже поначалу отстаивает идеи естественного старения, но потом всё-таки решается на более радикальные медицинские меры. Ирина Аллегрова, судя по всему, всё-таки сделала пластику, несмотря на своё постоянное стремление к естественной красоте. Впрочем, не будем судить раньше времени, ведь искусственное вмешательство в красоту артистки пока остаётся лишь предположением медиков.
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