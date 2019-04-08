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«Доктор Франкенштейн» из мира красоты: за что арестовали пластического хирурга из Краснодара?
Егор Стуков   
08 Апреля 2019 г.
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Пластического хирурга Алёну Верди из Краснодара арестовали на несколько месяцев за оказание «опасных» медицинских услуг – после операции врача у пациентки начался некроз тканей. Верди и до этого инцидента становилась фигуранткой серьёзных медицинских дел, а сейчас у следственного комитета даже возникли сомнения в подлинности её медицинского образования.

«Доктор Франкенштейн» из мира красоты: за что арестовали пластического хирурга из Краснодара?

Следком рассмотрит целых пять заявлений об оказании некачественных услуг на хирурга Алёну Верди. Женщину уже задержали, провели обыски, хотя разбираться в деле придётся немало. Если верить СМИ, настоящее имя Верди – Антонина Горбунова. Она уроженка Киева, на которую недавно подала жалобу 33-летняя жительница Краснодара.

Женщина всего лишь хотела устранить дефекты живота, для чего и обратилась к «настоящему» специалисту. Судя по отзывам в Сети, проблем с выбранным хирургом не должно было быть, но на деле всё оказалось хуже. В 2017 году пострадавшей провели операцию, от которой она не могла отойти несколько дней. «Была сильная боль, слабость, а тело от груди до ног было неестественного цвета. Оно выглядело так, словно меня избили», – призналась женщина.

Чуть позже у неё начался некроз тканей, и даже появилось новообразование, которое пришлось удалять врачам. Всё это стало результатом «лечения» Алены Верди. Другие женщины, которые становились её пациентками, уже жаловались на подобные последствия операций. К тому же в 2017 году хирурга привлекали к уголовной ответственности за «причинение смерти по неосторожности». В тот раз пациентке повезло ещё меньше, ведь после хирургического вмешательства Верди она скончалась. Саму виновницу приговорили только к штрафу в 150 тысяч рублей.

Конечно, у её пациентки и без пластической операции было немало своих проблем, хотя вину с Верди этот факт не снимает. Но она и сейчас пытается защитить себя, указывая на то, что у её новой пациентки из Краснодара также есть немало проблем со здоровьем, которые и привели к некрозу тканей.

Вдобавок к этому СК сомневается в том, есть ли вообще у женщины медицинское образование. Учебные заведения, в которых она якобы училась, даже не подтвердили, что выдавали дипломы Верди. Здесь уже за хирурга вступается её адвокат, который утверждает, что все документы об обучении на самом деле настоящие и поводов сомневаться в их подлинности нет. Впрочем, бывшие пациенты хирурга красоты уверены в её виновности, за что и дали Верди недвусмысленную кличку: «Доктор Франкенштейн».

Не только знаменитости, но и другие люди в возрасте порой прибегают к помощи пластических хирургов. Это дело личное, так что осуждать кого-то за «искусственную красоту» было бы неправильно. Другое дело, что «пластика» может быть действительно опасной для здоровья, так что без особой осторожности и внимательности в поиске хирурга красоты никак не обойтись.

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