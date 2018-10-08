«А дельфины когда появятся?»: составлен список самых нелепых жалоб и вопросов современных туристов

Список самых странных и несуразных претензий туристов в путешествиях собрали сотрудники издания The Guardian, сообщает «Лента.ру».

Так, гостье на пляже города Ньюквей, расположенном в Британии, очень не понравился камень, о который она ушибла ногу. На своем аккаунте в Facebook женщина предложила принять меры к этому камню, ведь он так хорошо скрыт под волнами, что его невозможно увидеть.

Но это ещё мелочи, рассказывают работники пляжа. Порой посетители интересуются у сотрудников о времени начала приливных волн, а некоторые даже задают подобные вопросы: «Когда появятся дельфины?»

Пользователь с прозвищем GrimTraveller на одном из сайтов отзывов оценил самую высокую гору Британии самым низким баллом. В его жалобе было сказано, что гора Бен-Невис непомерно большая и чересчур отвесная. Посетитель горы посчитал «подъём слишком долгим», а спуск слишком унылым и длинным и под конец своего комментария добавил, что совсем не понимает тех, кто готов платить за это.

Ещё один из путешественников посчитал, что у Большого каньона в США ничего интересного и особенного нет, а какой-то турист сравнил известный на весь мир оперный театр Сиднея с «дурацкой проклятой коробкой из-под яиц».

А вот отпуск одной туристки был испорчен нудистами. Путешественница пожаловалась, что её муж «постоянно смотрел на другую женщину» и предложила наконец-то запретить «загорать топлес на пляжах».

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