53-летняя модель поделилась секретами своей впечатляющей свежести

Модель из Австралии Донна Анна Омански в свои 53 года выглядит совсем молодой 30-летней девушкой. Недавно красавица поделилась простыми, но эффективными секретами здоровья и молодости.

Для начала, замечает Донна, не забывайте о движении. С самого детства модель никогда не сидела на месте. Каждый день ездила верхом на лошади, по выходным участвовала в каких-то соревнованиях, даже свободного времени почти не оставалось!

Сейчас Донна продолжает жить активно, занимаясь гимнастикой, боксом, посещая спортзал, да и просто гуляя на улице по полчаса в день, если других активностей в ближайшее время не предвидится.

На второе место после физических нагрузок Донна ставит полезное питание. В каком-то смысле возрастной модели повезло, ведь она всегда любила полезную пищу, от которой порой многие отворачиваются из-за далеко не самого лучшего вкуса.

Около пяти лет Донна соблюдает веганскую диету, а по вечерам пьём зелёный чай. Модель рекомендует есть как можно меньше продуктов, насыщенных трансжирами. А вот пища с высоким содержанием клетчатки может пойти на пользу организму и надолго сохранить его молодость. Впрочем, даже Донна не отказывается от бокала хорошего вина по вечерам, так что небольшие допущения себе всегда можно позволить.

Донна напоминает, что для сохранения молодости необходимо также заботиться о своей коже. При этом каких-то сложных и дорогих рецептов она не даёт, ведь сама модель никогда не пользовалась услугами хирургов красоты, да и к косметологам почти не обращалась.

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