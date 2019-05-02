53-летняя модель поделилась секретами своей впечатляющей свежести

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Модель из Австралии Донна Анна Омански в свои 53 года выглядит совсем молодой 30-летней девушкой. Недавно красавица поделилась простыми, но эффективными секретами здоровья и молодости.
Для начала, замечает Донна, не забывайте о движении. С самого детства модель никогда не сидела на месте. Каждый день ездила верхом на лошади, по выходным участвовала в каких-то соревнованиях, даже свободного времени почти не оставалось!
Сейчас Донна продолжает жить активно, занимаясь гимнастикой, боксом, посещая спортзал, да и просто гуляя на улице по полчаса в день, если других активностей в ближайшее время не предвидится.
На второе место после физических нагрузок Донна ставит полезное питание. В каком-то смысле возрастной модели повезло, ведь она всегда любила полезную пищу, от которой порой многие отворачиваются из-за далеко не самого лучшего вкуса.
Около пяти лет Донна соблюдает веганскую диету, а по вечерам пьём зелёный чай. Модель рекомендует есть как можно меньше продуктов, насыщенных трансжирами. А вот пища с высоким содержанием клетчатки может пойти на пользу организму и надолго сохранить его молодость. Впрочем, даже Донна не отказывается от бокала хорошего вина по вечерам, так что небольшие допущения себе всегда можно позволить.
- Донна напоминает, что для сохранения молодости необходимо также заботиться о своей коже. При этом каких-то сложных и дорогих рецептов она не даёт, ведь сама модель никогда не пользовалась услугами хирургов красоты, да и к косметологам почти не обращалась.
- Донна по утрам умывается пенящимся гелем для лица, после чего пользуется увлажняющим кремом. Вдобавок пару раз в неделю модель принимает самый простой витамин А, который также помогает коже.
- Напоследок Донна поделилась ещё одним секретом вечной молодости. Модель заметила, что стресс очень плохо влияет на любой организм, так что от него следует избавиться, чтобы сохранить свою красоту на долгие годы.
К слову, модели в возрасте сегодня стали очень даже популярным феноменом. Эксперты активно рассуждают о том, почему общество стало настолько приветливо относиться к стильным женщинам за 50, а сами дамы с радостью пользуются открывшимися возможностями.
Есть среди них даже красавицы за 80! Вспомнить только польскую модель Хелену Нороуикс, которая в свои 84 года не боится показаться в крупных рекламных кампаниях, кинокартинах и на обложках модных журналов.
Интересно, что у каждой модели есть свой рецепт молодости и красоты, но кое с чем всё-таки приходится мириться даже умопомрачительным красавицам. На все 100% победить старение не получится, что недавно подтвердила 54-летняя модель Эль Макферсон. Фанаты уличили её в использовании программ для редактирования фото, в которых эксперты немного «подкручивали» красоту модели. Впрочем, даже с учётом этого Макферсон всё ещё выглядит великолепно, так что поклонники были готовы простить ей такой небольшой трюк.
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