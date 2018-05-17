Ноги мыть надо!

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Интересные факты и события

«Железная бабушка»

96-летняя ветеран войны совершила полёт в аэротрубе.

Жительница Белгорода Мария Колтакова – ветеран Великой Отечественной войны, участница Курской битвы и операции по освобождению Освенцима. На фронте была санинструктором, вынесла из боёв более 80 раненых солдат. Среди её многочисленных наград – медаль «За отвагу» и орден Славы. В январе ей исполнилось 96 лет.

В День защитника Отечества Мария Денисовна впервые в жизни совершила полёт в аэротрубе. И это далеко не первый её экстремальный опыт, не зря в Белгороде её прозвали «железной бабушкой»: уже разменяв десятый десяток, она погружалась с аквалангом, летала на дельтаплане и воздушном шаре, прыгала с парашютом, а в начале февраля стала самым пожилым картингистом. Несколько её достижений отмечены в Книге рекордов России.

МГ: С такими людьми Россия точно непобедима! Вот чьему примеру необходимо следовать молодым...

Голодание и молодость

Биологи из Массачусетского технологического института провели эксперимент, показавший, что голодание способствует появлению новых клеток и ускоряет процесс омоложения в два раза. Об исследовании рассказывает журнал Medical Xpress.

Эксперимент проводился над мышами. У животных, которых не кормили сутки, изъяли для исследования стволовые клетки, и оказалось, что у них изменился метаболизм. Жирные кислоты начали расщепляться вместо глюкозы, что простимулировало процесс появления новых клеток и ускорило процесс омоложения.

Это открытие способствует разработке лекарств для лечения пожилых людей, тех, кто выздоравливает после инфекций желудочно-кишечного тракта, и людей, подвергшихся химиотерапии.

МГ: В общем, секрет долгой молодости весьма прост: жрать надо меньше!

Где искать спасения?

Американский священник продает спасение от конца света

Священнослужитель начал продажу земли и товаров для выживания.

Священник из Америки по имени Джим Бэккер призывает своих учеников и последователей приобретать у него домики на плато Озар, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на сайт «Новости Планеты».

Телепроповедник уверен, что только в его хижинах удастся избежать неминуемой гибели. Притом стоит учесть, что право жить там получат только люди Бога.

В своей программе на ТВ семидесятивосьмилетний священник отметил, что строит поселение Морнингсайд, это будет небольшой населённый пункт, находящийся в штате Миссури. Мужчина не зря выбрал именно это место: оно признано специалистами НАСА и правительством самым безопасным.

В хижинах уже будут запасы еды и воды, поэтому покупателям по этому поводу беспокоиться не придётся. Желающие могут также посетить интернет-магазин священника, где имеются солнечные батареи, рации и другое оборудование, требуемое для выживания.

МГ: Для того чтобы заработать, американцы готовы продавать что угодно и кого угодно. И вообще вся эта затея выглядит как обычный бизнес-проект и никакого отношения к религии как таковой не имеет...

«Помер так помер!»

Суд признал мужчину мёртвым вопреки его протестам.

Уроженец Румынии, по ошибке признанный умершим, не смог доказать суду, что жив. Об этом сообщает Associated Press.

Дело 63-летнего Константина Релиу рассматривалось в румынском городе Васлуй. Его доводы были отвергнуты, поскольку он поздно подал апелляцию. Решение суда окончательно и не может быть обжаловано.

Мужчина узнал о своей «смерти», когда вернулся в Румынию после 26-летнего отсутствия. С 1992 года Релиу жил в Турции и потерял контакт с оставшейся на родине семьёй. Жена решила, что он умер, и в 2016 году оформила сертификат о его смерти.

Спустя два года турецкие власти депортировали Релиу, жившего в стране по просроченным документам. В Румынии мужчина обнаружил, что его считают умершим. «Официально я мёртв, хотя и жив. У меня нет заработка, и я не могу ничего делать, потому что считаюсь мёртвым», – сетует он.

МГ: С такой сложной биографией несчастного действительно проще признать мёртвым! И, судя по всему, ему долго придётся доказывать своё существование...

Ноги мыть надо!

В китайском городе Линьтоу, провинция Аньхой, запах ног выдал вора, который забрался в чужую квартиру. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Взломщик проник в дом, когда там никого не было. Чтобы не оставлять следов, мужчина снял ботинки. Пока он искал ценные вещи, вернулся хозяин дома. Подозреваемый услышал шум и спрятался под кроватью.

Запах его ног оказался таким сильным, что его почувствовал хозяин. Он быстро отыскал незваного гостя и попытался схватить его, но тому удалось улизнуть. Вор вернулся домой, где его через несколько часов задержала полиция.

МГ: Другими словами, работникам опасных профессий следует помнить, что у хорошего специалиста не только должны быть чистые руки, холодная голова и горячее сердце, но и мытые ноги!

Опасная диета

Супружеская пара распалась после совместной диеты. Причиной стало то, что мужу удалось похудеть, а жене – нет, сообщает издание The Mirror.

Пользователь сайта Reddit признался, что они с женой решили изменить свою жизнь, когда осознали, что вес каждого из них составляет около 136 килограммов и они никуда не ходят вместе. «Мы не ездили в отпуск, не ходили гулять, не делали ничего, только пялились в телефоны, когда выходили куда-нибудь поесть», – рассказал мужчина. По его словам, они не готовили сами и три раза в день заказывали еду, а их сексуальная жизнь «сначала была некомфортной, а потом и вовсе сошла на нет».

Мужчина решил изменить свою жизнь с малого: начал больше ходить, скачал на телефон приложение для подсчёта калорий и следил за тем, чтобы не превышать их дневной лимит. По его словам, потихоньку вес начал уходить. В то же время его жена перестала посещать тренажёрный зал после недели тренировок. «За месяц я похудел на 4,5 килограмма, и спустя четыре месяца результаты стали заметны. В этот момент моя жена и начала относиться ко мне враждебно», – признаётся он.

Женщина отказалась спать с ним в одной постели, ссылаясь на храп, и общалась с ним только посредством СМС-сообщений и электронных писем. Кроме того, на своей странице в «Фейсбуке» она начала публиковать посты о любви к своему телу, а её девизом стала фраза: «Меняй свой мир, а не своё тело». В итоге женщина отправила мужу сообщение со словами, что он перестал ей нравиться и начал напоминать тех, кто издевался над ней из-за лишнего веса, а затем подала на развод после 12 лет брака.

МГ: Думается, это пример того, как опасно доказывать женщине её неправоту... Впрочем, сдаётся, что и бывший супруг вздохнул с облегчением...

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