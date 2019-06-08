Наука: мы действительно делимся стрессом со своими собаками!

Шведский этолог Анна-Софи Зундман из Университета Линчёпинга и ее коллеги выяснили, что уровень стресса человека отражается на состоянии его собаки. Измеряя концентрацию кортилоза в волоса людей и в шерсти их собак, исследователи установили, что повышение ее у хозяина сочетается с повышением и у его собаки.

Кортизол регулирует реакции организма на стресс. Известно, что его молекулы связываются с растущим волосом, поэтому волосы становятся своеобразной записью, отражающей концентрацию гормона в крови, а следовательно, и стресса, который испытывает человек. В исследовании приняли участие 25 собак породы бордер-колли и 33 шелти вместе со своими хозяевами. Дважды, летом и зимой, ученые измеряли уровень кортизола в их волосах и шерсти. Чтобы выявить, какие факторы влияют на концентрацию гормона, собакам давали неделю носить специальные ошейники, записывающие уровень физической активности. Также собиралась информация об условиях жизни собаки.

В итоге оказалось, что высокий уровень кортизола в волосах человека соответствовал большему количеству у его собаки. Корреляция сохранялась и летом, и зимой, при этом зимой уровень кортизола у собак повышался. Зависимости уровня кортизола от возраста, физической активности собаки, возможности самостоятельно гулять, распорядка для хозяина и наличия в доме других собак не выявлено.

«Впервые мы наблюдаем долгосрочную синхронизацию уровней стресса между представителями двух разных видов, – говорит этолог Лина Рот, руководитель исследовательской группы. – Мы не отмечали этого между людьми и собаками раньше». Рот считает, что синхронизация уровней стресса – это нечто большее, чем просто следствие совместного проживания. Изучение личности владельца, показало, что более низкая корреляция в уровне кортизола наблюдается в тех случаях, когда у владельца высокий показатель невротизма. Ученые объясняют это тем, что невротичные люди ищут успокоения в общении со своим питомцем, а повышенное внимание со стороны хозяина снижает концентрацию кортизола у собаки.

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Polit.ru

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