Начать с чистого листа: хобби – оформление книг

Люди в возрасте еще застали те времена, когда книги, чтение книг были в чести больше, чем сейчас. У многих дома собраны прекрасные библиотеки, в которых можно найти самое широкое тематическое разнообразие. С годами по причине востребованности или бумажной усталости книжки иногда утрачивают свой «товарный» вид. И здесь на помощь книголюбу может прийти интересное хобби. Оно заключается в оформлении изданий. Книги приобретут неповторимость и индивидуальность, если сделать им новую обложку.

К слову, если издания имеют почтенный возраст, реставрация старинных книг может быть осуществлена профессионалами. Этим занимаются мастера ручного переплета. В их силах не только заменить сам переплет, но и поработать с листами. Листы, к примеру, будут очищены от желтизны и грязи, если необходимо – отглажены и подрезаны, можно восстановить утраченные части, разрывы и т.д.

Но вернемся к хобби. Первый вариант – ни столько попробовать сделать обложку своими руками, сколько побегать по магазинам и приобрести «корочки» для обычных учебников в торговых точках канцелярских принадлежностей. Такие обложки прекрасно подходят по размеру большинству книг, их можно выбрать в том же цвете, который главенствует в домашнем интерьере. Еще одна идея – «одеть» издания в соответствии с тематикой. Классические произведения снабдить обложками зеленого оттенка, детективы – салатового и подобное, следуя за своим вкусом.

Во Всемирной паутине можно найти массу методик, как сделать обложку своими руками. Листы для «корочки» должны при изготовлении иметь больший формат, чем листы самой книги. Если у издания большие габариты, для того, чтобы смастерить обложку, берется несколько листов. Некоторые люди, которые имеют такое увлечение, выбирают для «книжкиной одежды» однотонные цвета, а украшения мастерят из декоративных элементов наборов скрапбукинга. Кто-то останавливается на вырезках из журнальной продукции. Третьи «одевают» книжку в тканевую обложку, а уж на материале – вот где разгуляться фантазии – и бисер, и ленты, и вышивка в традиционных техниках. Зная содержание книги и имея желание рисовать, обложку можно оформить иллюстрацией собственного замысла и исполнения. Еще как вариант научиться имитировать типографский шрифт. Тогда подписи на корешках изданий домашней библиотеки можно сделать в едином исполнении.

А теперь интересные факты о книжках

Самой известной писательницей в мире является Агата Кристи, ее удивительные произведения любят на всех континентах. Перевод детективов Кристи сделан на сорока четырех языках мира.

Основными приобретателями книг в наше время являются люди от сорока пяти лет.

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