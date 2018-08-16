Лев Лещенко стал наставником в “Голос. 60+”

Известен четвёртый наставник долгожданного шоу “Голос. 60+”. Им стал Лев Лещенко. Весной стало известно о запуске новой программы “ Голос. 60+”, которая будет транслироваться на Первом канале. Подобная передача выпускается с 2012 года. Проект был создан на основе The Voice, вышедшего в эфир в Голландии ещё в 2010 году. За восемь лет родилось свыше 60 версий этого конкурса по всему миру. Есть даже проект, специально адаптированный для детей.

Теперь же люди смогут показать себя в новом варианте, специально разработанном для людей, которым уже исполнилось 60 лет. Это будет немного укороченная версия с двумя прослушиваниями, полуфиналом и непосредственно финалом. Для участия в кастинге приходило много людей самых разных профессий, далёких от музыки и уже с сентября их можно будет увидеть по телевизору. Отборочный кастинг шёл два месяца и продюсеры тщательно выбирали анкеты конкурсантов. Отбор закончили только в конце июня и наконец начались съёмки слепых прослушиваний.

Ведущим так и остался Дмитрий Нагиев, а вот судьями стали Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Пелагея и Лев Лещенко. Появление же в жюри 76-летнего Лещенко стало для многих сюрпризом, так как раньше его в подобных шоу не замечали.

Среди простых людей очень многие имеют прекрасный голос и слух. Если человек хорошо поёт это совсем не значит, что он должен становиться артистом. Такие люди поют для себя, для родных и соседей, просто для души. Однако есть немало людей, которые имеют удивительный голос, мечтавшие в своё время стать профессиональными певцами, но у них не сложилось и мечта так и осталась мечтой... Вот для таких людей программа “Голос 60+” будет просто находкой. Пусть ненадолго, но они станут певцами на большой сцене, покажут свой голос во всей красе. Хоть чуть-чуть исполнится их мечта. Только ради этого одного стоит создавать такие передачи. Не так ли?

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