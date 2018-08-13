Мотопенсионерка движется с Запада на Восток по России

Пенсионерка из Казани Александра Болдырева на мопеде едет в путешествие на озеро Байкал. 9 августа женщина была в Красноярске и продолжила свой путь 10 августа.

В первое своё путешествие на скутере жительница Казани отправилась в Санкт-Петербург. Теперь 65-летняя женщина каждый год едет на мопеде за новыми приключениями. Она уже побывала на Северном Кавказе и в Крыму. Там Александра Болдырева попала на байк-шоу «Ночные волки» и лично познакомилась с организатором движения Александром «Хирургом».

У женщины всегда есть точный разработанный маршрут, палатка и запасной бачок с бензином. В день она себе ставит цель проехать не меньше 500 километров, останавливается только на отдых, перекус, и чтобы полюбоваться красотами России.

Александра Болдырева рассказывает, что дороги в стране нормальные, хотя очень пугают фуры, часто просто не пропускают, особенно на участке от Уфы до Челябинска, но поскольку она ведёт аккуратно, то и не попадает в неприятные ситуации.

По инф. Телеинформа

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