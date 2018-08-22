В столице России пройдет фестиваль любительских цветников

Москвичи посадят 540 тыс. цветов в день рождения столицы.

Как сообщает портал московской мэрии, планируется высадить 540 тыс. бегоний, георгинов, хризантем и других однолетних и многолетних растений. Цветники создадут в рамках любительского конкурса в День города, 9 сентября.

«Любительский конкурс цветников пройдет во всех районах столицы на 1500 площадках. На каждой из них участники создадут от 10 до 15 цветников размером 1,2 на 1,4 метра. Для оформления цветников предложат около 30 видов растений, многие из которых очень хорошо знакомы дачникам», — рассказали в пресс-службе оргкомитета фестиваля «Цветочный джем — 2018».

По инф. rosbalt.ru

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