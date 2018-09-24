Готовимся к непогоде: яркие шарфы и кокетливые перчатки

Ни один демисезонный образ не будет полным без таких аксессуаров, как перчатки и шарфы. Они выполняют не только определённые функции – дарят тепло и оберегают от непогоды – но и помогают выгодно играть на контрастах, а порой становятся атрибутами флирта и соблазнения.

Акцент на качество

Несмотря на то, что выбор перчаток и шарфов сегодня велик как никогда, после 50 лет в первую очередь делайте акцент на качество материала. В идеале это должны быть теплые и натуральные кожа или замша (перчики), хлопок или шерсть (шарфы и палантины), а также уютные вязаные модели. Сохраняют лидерские позиции нежные и теплые модели из кашемира, изделия из мохера, ангорки и пуха, а также аксессуары, выполненные из натуральных и высококачественных фактур.

Цветовая гамма

Демисезонная мода лояльна, а значит, нет строгих ограничений по цветовой расцветке, как шарфов, так и перчаток. Однако в элегантном возрасте помните об умеренности и не рискуйте приобретать слишком яркие «кислотные» расцветки, откажитесь от мультяшных принтов и мрачных рисунков.

Самыми актуальными станут шарфы и перчатки насыщенного красного, томного фиолетового, глубокого синего, стильного черного и соблазнительного коричневого тонов. При этом не обязательно выбирать моно оттенок, разрешено совмещать их на одном «полотне».

Еще одной модной тенденцией станет геометрия, которая также будет присутствовать в расцветках шарфов и палантинов. Конусы и окружности, квадраты и кривые – все это можно осенью!

Выбирая шарф или палантин помните, это должен быть яркий аксессуар, не сливающейся с вашей одеждой, как и перчатки, а считающиеся сильным дополнением демисезонного имиджа.

Меха, меха, меха

Ещё одной тенденцией, которую, безусловно, оценят женщины в зрелом возрасте, считаются меха, присутствующие как в качестве элементов отделки перчаток и палантинов, так и в виде самостоятельного аксессуара. Такие вещи не только выглядят роскошно и элегантно, но и отличаются мягкостью и теплотой. При этом меховой шарф может заменить объемный воротник, а также, если позволяет ширина, быть использованным в качестве накидки на голову. Присмотритесь, как богато и женственно выглядят меховые палантины, зафиксированные при помощи брошки.

Вязаные вещи

В этом сезоне возвращается мода на вязаные вещи. А значит, каждая умелица сможет связать не только шапочку, но и шарф с перчатками, прекрасно дополняющими ваш личный комплект. При этом стиль вязки должен быть максимально простым, без принтов и узоров.

Размер имеет значение

Если по ширине шарфов и палантинов, строгих правил не имеется, то вот их длина этой осенью должна быть строго до колена. Только в таком аксессуаре вы будете самой модной даже после 50 лет.

Курс на экстравагантность

В этом сезоне ожидается настоящий писк экстравагантности. Такие луки не только бум дизайнерских идей, но и прекрасный способ самовыражения. Вы можете носить шарфы и палантины из плотной ткани с мехом и бахромой или отдать предпочтение кокетливо свисающей «лапше», выбрать полупрозрачные фактуры и стразы или придумать нечто неординарное!

Внимание к рукам

Покупая модные перчатки, обратите внимание на пропорции собственных ручек. Для обладательниц тонких и изящных пальчиков доступны любые модели. А вот женщинам с полными ручками стоит забыть про модные митенки, отдав предпочтение более компактным форматам, умеренной длины и без излишнего декора.

Однако при таком разнообразии форм, фактур и расцветок самыми популярными обещают стать длинные перчатки из кожи и из замши, отлично греющие и прекрасно сочетающиеся с самой разной одеждой, а также спортивные, невероятно сексуальные «байкерские» модели из простроченной кожи. Они могут быть без пальцев, с сетчатыми вставками и даже с молниями, которые, к сожалению, совершенно бесполезны в холода. Поэтому выбирая шары и перчатки, учитывайте не только модные рекомендации и собственные вкусовые предпочтения, но и помните о прямом назначении данных атрибутов – дарить тепло.

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