Как проснуться быстро и с улыбкой, когда за окном зима

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Когда за окном темно и морозно, не каждый встает бодрым по утрам. Особенно тяжело просыпаться после затяжных новогодних праздников. И так хочется, чтобы была волшебная кнопка, активировав которую как приходили бы, держась за руку бодрость и отличное настроение. Найти такую кнопку нам не по силам, но вот рассказать о простых и доступных продуктах, которые помогают просыпаться и чувствовать бодрость поможет эта статья.
Спите в темноте
Чтобы быстро вставать по утрам и высыпаться рекомендуется спать в темноте. В полной темноте. Без мигающих гаджетов и ночников, и даже без света фонаря за окном и рекламных вывесок. Поскольку гормон мелатонин в нужном человеку количестве вырабатывается только в абсолютной темноте, то после сна в помещении без света вы проснетесь отлично выспавшимся и довольно бодрым. Организовать комфортную атмосферу поможет маска для сна, так популярная на Западе, а также шторы с эффектом «Блэкаут».
Чай, кофе, цикорий
Не секрет, что многие не могут проснуться без порции кофе или крепкого чая. И это не удивительно, содержащий кофеин и танин черный чай помогает взбодриться и проснуться, зеленый чай великолепно тонизирует, а черный (натуральный) кофе заряжает энергией, при условии, что каждый из этих напитков подается без сливок и прочих примесей (сахар исключение).
Цикорий становится хорошей заменой кофе для тех людей, кому противопоказан кофеин. Однако, напоминающий кофе напиток, намного полезнее: он стабилизирует нервную систему, помогает активизировать обмен веществ и благотворно воздействует на иммунную систему.
Горький шоколад
Этот способ проснуться оценят любители сладкого. Пара долек черного шоколада высокого качества, добавленные к обычному завтраку, моментально разбудят, поднимут настроение и жизненный тонус, простимулируют мозговую активность. А благодаря «гормону счастья» – эндорфину, вы будет улыбаться с самого утра.
Цитрусовые фрукты
Солнечные апельсины, терпкие лимоны, сладкие мандарины и сочные грейпфруты – это не только вкусные фрукты богатые витамином С, но и одни из эффективных «пробудителей».
Свежевыжатый сок из цитрусовых, выпитый перед завтраком, наполнит организм солнечной энергией, приведет его в тонус, заставит работать мозг и желудок. Кроме того, насыщенный витаминами и полезными элементами организм получит и дополнительные бонусы в виде повышенного иммунитета и прилива сил.
Яблоки
Наряду с цитрусами мощным средством, помогающим проснуться, считаются яблоки! Богатые бором, железом, магнием и витамином С, они повышают активность и положительно влияют на концентрацию, прекрасно утоляют голод и помогают сосредоточиться на делах.
Стаканчик теплой воды
И самым последним, но простым доступным способом пробудить организм врачи и диетологи давно признали стакан тёплой кипяченой воды (можно с лимоном), выпитый перед завтраком. Он запускает работу ЖКТ, помогает организму очиститься от всего лишнего.
Следуя этим элементарным рекомендациям, вы сможете проснуться быстро и с улыбкой даже в самый холодный и пасмурный день.
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