Ей уже 87, но она продолжает работать моделью. У нее есть чему поучиться!

Сложно поверить в то, что в мире есть модель, которая в свои 87 лет может дать фору более молодым женщинам. Но это так. Имя этой великолепной дамы Дафна Селф.

Она родилась 1 июля 1928 года. Модель не собирается идти на пенсию, регулярно участвует в показах, снимается для обложек журналов и представляет самые модные бренды в мире. Не каждая модель может похвастаться таким успехом.

Самая возрастная модель

Дафна никогда не пользовалась услугами пластического хирурга. Она считает такого рода процедуры ненужной роскошью. Прекрасными чертами лица ее наградила природа. Чтобы поддерживать фигуру, модель правильно питается и занимается йогой. Дафна много ходит пешком, а также проводит время в саду, выращивая цветы.

Дафна – бабушка четырех внуков. Она не стесняется своего возраста и не пытается молодиться. Одно из главных достоинств модели – роскошные волосы, покрытые сединой.

Супермодель в душе оптимистка. Гуру модного бизнеса отмечают, что работать с Дафной – одно удовольствие.

Она очаровательна, приятна в общении, а также имеет острый ум.

Дафна стала моделью в двадцатилетнем возрасте. Ее снимали для Vogue, Vanity Fair и других модных журналов.

Женщина делится воспоминаниями о том, что то время было лучшим для модельного бизнеса. Все наряды были очень милыми и в большинстве случаев скромными. Как и девушки-модели.

В начале XXI Дафна совершила прорыв в моде и стала лицом нового модного стиля. Рост женщины всего 168 сантиметров. Параметры 86-70-90.

Дафна утверждает, что чувство стиля приходит с возрастом.

Настоящая красота – это энергия, грация, милая улыбка, сияющие глаза и позитивный настрой.

Источник: cemicvet.mediasole.ru

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