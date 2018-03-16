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Ей уже 87, но она продолжает работать моделью. У нее есть чему поучиться!
По инф. cemicvet.mediasole.ru   
16 Марта 2018 г.
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Сложно поверить в то, что в мире есть модель, которая в свои 87 лет может дать фору более молодым женщинам. Но это так. Имя этой великолепной дамы Дафна Селф.

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Она родилась 1 июля 1928 года. Модель не собирается идти на пенсию, регулярно участвует в показах, снимается для обложек журналов и представляет самые модные бренды в мире. Не каждая модель может похвастаться таким успехом.

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Самая возрастная модель

Дафна никогда не пользовалась услугами пластического хирурга. Она считает такого рода процедуры ненужной роскошью. Прекрасными чертами лица ее наградила природа. Чтобы поддерживать фигуру, модель правильно питается и занимается йогой. Дафна много ходит пешком, а также проводит время в саду, выращивая цветы.

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Дафна – бабушка четырех внуков. Она не стесняется своего возраста и не пытается молодиться. Одно из главных достоинств модели – роскошные волосы, покрытые сединой.

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Супермодель в душе оптимистка. Гуру модного бизнеса отмечают, что работать с Дафной – одно удовольствие.

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Она очаровательна, приятна в общении, а также имеет острый ум.

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Дафна стала моделью в двадцатилетнем возрасте. Ее снимали для Vogue, Vanity Fair и других модных журналов.

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Женщина делится воспоминаниями о том, что то время было лучшим для модельного бизнеса. Все наряды были очень милыми и в большинстве случаев скромными. Как и девушки-модели.

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В начале XXI Дафна совершила прорыв в моде и стала лицом нового модного стиля. Рост женщины всего 168 сантиметров. Параметры 86-70-90.

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Дафна утверждает, что чувство стиля приходит с возрастом.

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Настоящая красота – это энергия, грация, милая улыбка, сияющие глаза и позитивный настрой.

Источник: cemicvet.mediasole.ru

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