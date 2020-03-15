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Старые сказки на интернет-лад
Любовь Алымова, Литературная газета   
15 Марта 2020 г.
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Напортачил компьютерный бзик.
В сказки вирус какой-то проник.
Героини капризными стали,
Захотели пожить как в реале.

 

Интерсказки

Василиса к Кощею ушла.
Хоть о милом дурная молва,
Хоть гремит днём и ночью костями,
Соблазнилась большими деньгами.

Безразличен Мальвине Пьеро.
Глазки куколка строит хитро,
Пополняя монеток запасы,
Что дают за любовь Карабасы.

И Дюймовочка больше не та.
Вышла замуж она за крота.
Крот ворчлив, похотлив, бессердечен,
Но просторным жильём обеспечен.

А Людмила, Руслана забыв,
С Черномором пустилась в отрыв.
Унеслась с колдуном в Эмираты.
Так остался Руслан неженатым.

Только Золушка сказке верна.
Вышла замуж за принца она.
И спокойно себе поживает.
Жаль, что принцев на всех не хватает!

По инф. lgz.ru

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