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Старые сказки на интернет-лад
|Любовь Алымова, Литературная газета
|15 Марта 2020 г.
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Напортачил компьютерный бзик.
Василиса к Кощею ушла.
Безразличен Мальвине Пьеро.
И Дюймовочка больше не та.
А Людмила, Руслана забыв,
Только Золушка сказке верна.
По инф.
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