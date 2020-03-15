Старые сказки на интернет-лад

Напортачил компьютерный бзик.

В сказки вирус какой-то проник.

Героини капризными стали,

Захотели пожить как в реале.

Василиса к Кощею ушла.

Хоть о милом дурная молва,

Хоть гремит днём и ночью костями,

Соблазнилась большими деньгами.

Безразличен Мальвине Пьеро.

Глазки куколка строит хитро,

Пополняя монеток запасы,

Что дают за любовь Карабасы.

И Дюймовочка больше не та.

Вышла замуж она за крота.

Крот ворчлив, похотлив, бессердечен,

Но просторным жильём обеспечен.

А Людмила, Руслана забыв,

С Черномором пустилась в отрыв.

Унеслась с колдуном в Эмираты.

Так остался Руслан неженатым.

Только Золушка сказке верна.

Вышла замуж за принца она.

И спокойно себе поживает.

Жаль, что принцев на всех не хватает!

По инф. lgz.ru

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