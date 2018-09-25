Взгляд со стороны: похоже, протест против пенсионной реформы будет только усиливаться

Кремль надеялся, что одобрение парламентом повышения пенсионного возраста станет простой формальностью. Но уличные протесты ширятся и становятся организованными, пишет корреспондент французского издания La Croix в Москве Бенжамен Кенель.
От Владивостока до Москвы негодование не стихает. После того как правительство этим летом в разгар ЧМ по футболу запустило крайне непопулярную пенсионную реформу, петиции, митинги и протесты множатся по всей России, говорится в статье.
"Мы переживаем это как атаку против нас, народ привязан к социальным льготам, сохранявшимся в советскую эпоху", - так сформулировал 60-летний молодой пенсионер Сергей, встреченный нами во Владивостоке, взбудораженной российской дальневосточной столице.
Именно здесь, в 6500 км от Кремля и дирижеров реформы по повышению пенсионного возраста, проводимой впервые за 90 лет, социальная фронда произвела переворот в политической стабильности президента Владимира Путина, указывает корреспондент.
"Путин на международной арене - хороший президент. Но в России он уже долгое время не защищает людей. Повышение пенсионного возраста - это последний пример его неправильных решений во внутренней политике", - с сожалением говорит Сергей, убежденно голосующий за коммунистов.
Недовольство главным образом является выражением растущей ностальгии по СССР. Речь идет не столько о поддержке коммунистической идеологии, сколько о щемящей тоске по социальной стабильности тогдашней системы, комментирует Кенель.
Смягчение реформы для женщин было ловким ходом, так как это позволило Кремлю показать себя на стороне пенсионерок, которые традиционно после ухода с работы занимаются внуками, продолжают трудиться с неполной занятостью и приносят заработок в семью, говорится в статье. "Эта уступка - лишь пускание пыли в газа", - возмущенно говорит 55-летняя Марина, впервые в жизни вышедшая на митинг.
Происходит это в Москве, 9 сентября, когда люди собрались у памятника Пушкину по призыву лидера оппозиции Алексея Навального, описывает журналист.
Сегодня здесь и молодые, привычные к митингам. "Я работаю, плачу свои налоги, но будет ли у меня право на пенсию?" - задается вопросом 23-летний Павел, инженер-программист.
"Пенсионная реформа прибавляется ко всем нашим приступам гнева против Путина!" - признается Павел. Такая мобилизация тем более опасна для Кремля, что она множественна и организованна, считает Кенель.
"Ради краткосрочных финансовых прибылей пенсионная реформа угрожает полностью привести в расстройство наши экономические привычки", - опасается 44-летний Алексей, один из координаторов акции по сбору подписей в поддержку петиции у выходов из метро в Москве. Здесь тоже смешиваются люди всех социальных слоев и возрастов, отмечает журналист. "В отличие от других протестов, проходивших в прошлом, этот протест будет только усиливаться!" - предостерегает Алексей, как и многие другие.
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Более миллиона человек воспользовались электронными сервисами личного кабинета на сайте Пенсионного фонда России в августе 2018 года. Такой показатель посещаемости зафиксирован впервые с момента запуска кабин...
Банковские учреждения предлагают для пенсионеров ране продукты. Например, пластиковые карты. В последнее время много информации дается о карте МИР. Это национальная банковская карта. Она удобна тем, что опера...
Граждане России часто пользуются разными кредитными продуктами. По итогам текущего года Центробанк прогнозирует рост кредитования. Его динамика может составить от 19% до 22%. Прогноз на предприятия и финансов...
Рачительный москвич экономил и при Александре I, и при Керенском, и при военном коммунизме. Делали сальные свечи, чтоб не покупать восковые. Производили спички с двумя головками. Мыли и сушили на батареях "ру...
Воспользоваться правом на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала могут российские семьи с низкими доходами, в которых второй ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года и...
Пенсионный фонд России напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на набор социальных услуг, могут выбрать форму его получения: натуральную или денежную. Натуральная форма предполагает предоставлен...
С 23 по 26 августа 2018 года в Новосибирске состоится финал 5-ой Спартакиады пенсионеров России. В нем примут участие порядка 600 спортсменов-любителей из 65 регионов РФ и семи зарубежных стран: Беларуси, Гер...
С 2018 года в России введен новый вид социальной пенсии – для детей, оба родителя которых неизвестны. Размер новой пенсии с 1 апреля составляет 10360,52 рубля. Она выплачивается до достижения ребенком 18 лет,...
Каждый год все больше людей подключаются к личному кабинету гражданина на сайте Пенсионного фонда России и используют его, чтобы получать государственные услуги в электронной форме. 2018 год не стал исключени...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».