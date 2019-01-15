Вице-премьер Антон Силуанов признался, что власти не ожидали "такой" реакции на "пенсионную повышку"

Наиболее тяжелой в деятельности правительства в прошлом году стала работа над пенсионной реформой. Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал первый вице-премьер Антон Силуанов. Напомним, что "пенсионная повышка" стала темой номер один в России в прошлом году - вызвав шквал негодования населения и последовательную аргументированную критику экспертов (причем, принадлежащих к разным идеологическим лагерям - и "левому", и "либеральному")

По его словам, тяжелая реакция россиян на реформу стала неожиданной, однако было решено пойти на эти меры.

"Предложение правительства было воспринято очень тяжело, и несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось. Однако и сейчас прекрасно понимаю, что это все равно нужно было делать», - сказал он.

Он повторил, что повышение пенсионного возраста было неизбежным, поскольку в бюджете не было средств на повышение пенсий, а это было необходимо. Силуанов подчеркнул, что давно следовало пересмотреть параметры пенсионной системы, сложившиеся в середине прошлого века.

О необходимости пересмотра системы в ходе большой пресс-конференции говорил и президент РФ Владимир Путин. По его словам, несмотря на то, что он всегда выступал против повышения пенсионного возраста, тенденции в экономике изменились и сейчас таковы, что «количество работающих становится все меньше, а количество пенсионеров все больше». По словам Путина, если бы правительство не приняло решение о повышении пенсионного возраста сейчас, то «через 5-7 лет все равно пришлось бы это делать, но уже резко, без всяких льгот для женщин».

Основная часть пенсионной реформы, касающаяся повышения пенсионного возраста для россиян, вступила в силу с 1 января 2019 года. Законом предусмотрено поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчина с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.

Основные этапы провернутой властями "спецоперации", а также аргументы критиков пенсионной реформы - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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