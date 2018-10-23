В РПЦ разъяснили: возможно ли паломничество в Афон

Посещение монастырей Афона паломниками Русской православной церкви в ближайшее время нежелательно. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

«С моей точки зрения, все же стоит на некоторое время воздержаться от посещения Святой горы, и не потому, что мы хотим кого-то обидеть, а потому что сейчас складывается такая ситуация, когда это будет не очень-то полезно в дисциплинарном отношении», — прокомментировал он.

Волков обратил внимание, что запрета на посещение святынь Афона нет.

«В решениях синода содержится лишь одно запрещение для наших прихожан. Оно связано с евхаристическим общением, участием в таинствах, члены Русской православной церкви не должны участвовать в евхаристии, божественных литургиях, которые совершают архиереи и клирики Константинопольского патриархата. Это не означает, что кто-то лишен возможности посетить тот или иной храм, поклониться его святыням», — уточнил он.

Ранее на заседании Священного синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

«Это было вынужденное решение, но иного решения не мог принять наш Священный синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата», — заявлял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По инф. rosbalt.ru

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