Глава СПЧ предлагают декриминализировать "оскорбление чувств верующих". В Кремле обещают подумать

Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подготовил проект предложений по изменению антиэкстремистского законодательства. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник в совете.

Напомним, что в России сегодня - бум судебных преследований по поводу всяческих "веселых картинок" в интернете, в т.ч. и на религиозные темы. Так, самарскую пенсионерку обвиняют по пяти статьям УК за ролики в соцсети. А на Алтае пытаются отправить на психиатрическую экспертизу человека, разместившего карикатуру на "часы Патриарха"...

Напомним также, что при имеющейся редакции закона о противодействии экстремизму, «в экстремисты можно записать полстраны», считает Михаил Федотов и полагает, что "шуточки в интернете" - это всего лишь действительно шуточки. По крайней мере, сажать за них в тюрьму - нелепо...

Ныне же СПЧ призывает отменить ч. 1 ст. 282 УК, в которой речь идет о возбуждении ненависти или унижении достоинства по признаку пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии или социальной группе, совершенных публично, с использованием СМИ или Интернета. Это деяние предлагается перевести в разряд административных правонарушений.

Кроме того, в совете считают, что необходимо «сузить легальное определение экстремистской деятельности», потому что содержащиеся в нем конструкции — такие как «разжигание социальной розни» и «утверждение религиозного превосходства» — невозможно трактовать однозначно.

Ч. 1 ст. 20.3 КоАП совет предлагает изменить так, чтобы под него не подпадала демонстрация нацистской или экстремистской символики без цели пропаганды. Еще один состав, который совет предлагает вывести из УК — ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Вместо этого СПЧ предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях ​отягощенным составом оскорбления.

Еще одна рекомендация связана с изменением правил исчисления срока давности преступлений и правонарушений, связанных с высказываниями. СПЧ предлагает отсчитывать давность с момента публикации.

С заявлениями о запрете материалов должна разбираться Генпрокуратура, а не местные прокуратуры, считают в СПЧ. Судебные заседания о запрете материалов и признании организаций экстремистскими должны проходить строго в присутствии ответчика и в открытых заседаниях. Также совет предлагает изменить подследственность дел о публичных призывах к экстремизму и сепаратизму (ст. 280 и 280.1 УК): сейчас ими занимается ФСБ, а предлагается передать эти дела Следственному комитету.

Еще одна рекомендация касается включения обвиняемых в экстремизме в черный список Росфинмониторинга: включенные туда люди не могут совершать никаких банковских операций. Сейчас обвиняемые по делам об экстремистских высказываниях фактически приравнены к лицам, финансирующим терроризм. В законодательстве их следует дифференцировать, высказались в СПЧ.

Тем временем Кремль изучит предложение Совета по правам человека (СПЧ) о декриминализации уголовной статьи об оскорблении чувств верующих. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это достаточно серьезная постановка вопроса, потому что это очень чувствительная сфера. Конечно, соответствующие подразделения администрации президента, юристы, правовое управление будет изучать эти предложения», — отметил представитель Кремля.

По инф. rosbalt.ru

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